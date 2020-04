Volkswagen e-Bulli on 1960-luvun tuote, jonka sisälle on piilotettu huippumoderni sähköauto – näin paljon tekniikka maksaa

Samba-pikkubussissa on reilusti ikkunapintaa. Konseptiautossa on sähkötoiminen pressukatto.

Volkswagen on esitellyt vuoden 1966 pikkubussi-pakettiautostaan sähkökonversioversion.

Volkswagenin hyötyajoneuvoyksikön piti esitellä Techno Classica 2020 -messuilla vuoden 1966 VW-luksuspikkubussin täysin restauroitu, täyssähköinen e-Bulli-konseptiversio. Tapahtuma kuitenkin peruuntui koronaviruspandemian vuoksi.

Itse auto on kuitenkin täyttä totta, eli vuoteen 1967 saakka tuotannossa ollutta ensimmäisen sukupolven Transporteria vauhdittanut 44 hevosvoimainen (32 kW) 4-sylinterinen bokserimoottori on korvattu e-Bullissa 81-hevosvoimaisella (61 kW) sähkömoottorilla.

Tämä melkoisen tekniikkamuutoksen kokenut vuoden 1966 VW Sonderbus vietti puoli vuosisataa aurinkoisessa Kaliforniassa. Nyt sen sisällä on modernia sähköautotekniikkaa.

Volkswagen ei itse muokkaa retroautoista sähköautoja, vaan homman hoitaa Stuttgartin lähellä sijaitsevassa Renningenissä toimiva eClassics-yhtiö, joka on erikoistunut klassikkoautojen entisöintiin ja sähkökonversioihin.

Tehojen ohella myös e-Bullin vääntö on alkuperäiseen versioon nähden mukavalla tasolla. Takana maanneessa vastaiskumoottorissa sitä oli alkujaan 102 newtonmetriä, kun sähkömoottorista luku on yli kaksinkertainen, 212 newtonmetriä. Lisäksi täysi vääntö on käytettävissä läpi koko kierrosalueen, mikä tekee mallin kaupunkikiihtyvyydestä varsin ripeän.

Alkuperäisen näköinen nopeusmittari kertoo sähköajoon liittyvää tietoa. Ratti ja ohjauspylväs ovat entisellään.

Nykymittapuun mukaan varsin villin näköinen vaihdekeppi on korvattu etuistuinten välissä olevalla nykyaikaisella automaattivaihteiston ajosuunnanvalitsimella, josta löytyy myös jarrutusenergian talteenottoa tehostava B-asento.

Tuloillaan olevan ID. Buzz -sähköpakettiauton tapaan auton ajoakku sijaitsee lattian alla auton keskellä. Kahdeksanpaikkaisen retrobussin toimintamatka on yli 200 kilometriä, ja sen luvataan kulkevan 130 km/h – alkuperäisen 1960-luvun mallin huippunopeuden ollessa oli 105 km/h.

VW:n moderneihin vakio-osiin perustuva automaatti vaihteiston ajosuunnanvalitsin paljastaa, että voimansiirrolle on tehty enemmänkin kuin vain jotain.

Latauspistoke on takarekisterikilven takana. Virtaa otetaan vastaan 2,3–22 kilowatin teholla, mutta myös 50 kilowatin pikalataus on mahdollista – silloin ajoakun saa ladattua 80 prosentin virtatilaan 40 minuutissa.

Koska sähköauto kiihtyy ja kulkee ihan eri tavalla kuin vanha Transporter, niin alustakin on laitettu täysin uusiksi: e-Bullissa on muun muassa hammastanko-ohjaus, edessä ja takana monivarsituennat, säädettävät iskunvaimentimet ja tuuletetut levyjarrut kaikissa kulmissa. Ajovalot on toteutettu led-tekniikalla.

Sähköbussin latausluukku on takarekisterikilven takana. Pistoke on modernia Mennekes-mallia, mutta pikalatausominaisuutta ei löydy.

Myös konseptiauton sisätilat on modernisoitu. Ratti – tai paremminkin iso, kapeakehäinen ruori – on entisellään, mutta vaikka sen takana oleva nopeusmittari muistuttaa alkuperäistä, mutta mittariston keskellä olevat näytöt paljastavat auton luonteen.

Musiikista vastaa alkuperäisen näköinen retrotyylinen radio, joka sisältää kuitenkin uusinta tekniikkaa, kuten digitaalisten lähetysten vastaanottamisen, bluetoothin ja usb-portin. Äänentoistojärjestelmä sisältää myös piilotetun subwooferin. Kattoikkunabussin rätti toimii sähköllä, ja lattiapäällysteenä käytetään laivan lankkulattiaa muistuttavaa panelointia.

Junakeulaisten VW-pakujen ja -bussien hinnat liikkuvat sen verran korkealla, että auton muuttaminen sähkökäyttöiseksi ei tee välttämättä hyvää myyntiarvolle. Jos tällainen muutos kuitenkin kiinnostaa, niin pelkän sähkökonversion ja alustatöiden lähtöhinnaksi kerrotaan Keski-Euroopassa 64 900 euroa.

Tämä hinta koskee pakettiauton ns. T1-mallia, mutta eClassics muuntaa myös Transporterin T2- ja T3-mallit täyssähköisiksi. Päälle tulee luonnollisesti vielä itse lähtökohta-auton eli aihion hankintakustannus muine mahdollisine töineen.