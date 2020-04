Huonovointisena ei pidä lähteä ajamaan – myös koronan aiheuttama matala mieli ja stressi voivat vaikuttaa ajokuntoon

Oman terveydentilan vaikutus ajamisen turvallisuuteen on huolettanut joka neljättä Liikenneturvan kyselyyn vastannutta kuljettajaa.

Ajokunto voi heikentyä hetkellisesti esimerkiksi flunssan, lääkkeiden, alkoholin, väsymyksen tai voimakkaiden tunnetilojen takia. Myös koronan aiheuttama matala mieli voi asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa ajokuntoon.

Liikenneturva muistuttaakin, että autoa ei pidä lähteä ajamaan, jos olo tuntuu normaalista poikkeavalta, väsyneeltä tai tokkuraiselta. Ajokunnon tarkkailu on hyvä tapa jokaiselle kuljettajalle.

– Liikenteessä havainnointi ja ennakointi vaativat meiltä tarkkaavaisuutta. Resurssimme ovat kuitenkin rajalliset. Joskus stressi voi nostaa vireystilan liian korkeaksi, jolloin ajokyky laskee. Stressaantuneella huomio voi olla omissa murheissaan, eikä liikenteessä, jolloin olennaisia asioita voi jäädä huomaamatta. Tutkimukset osoittavat myös, että tunnekuohunta lisää ajovirheitä ja kasvattaa onnettomuusriskiä, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Koronan vaikutukset ulottuvat tällä hetkellä myös liikenteeseen, jossa poikkeustilaan sopeutuminen ja läheisistä huolehtiminen koettelee ihmisten voimavaroja sekä aiheuttaa huolta. Stressi ja erilaiset tunnetilat vaikuttavat myös ajokykyyn, jos liikenteeseen lähetään mieli kuohuen.

Huomio oman ajokunnon tarkkailuun

Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemaa huolta terveydentilan vaikutuksesta ajamiseen viimeksi loppuvuonna 2017. Joka neljäs vastannut oli tuolloin kantanut huolta terveydentilansa vaikutuksesta ajosuoritukseen.

– Jokaisen kuljettajan vastuulla on tarkkailla omaa ajokuntoaan. Toisinaan voinnin muutokset tapahtuvat vähitellen, mikä mahdollistaa varautumisen, mutta ajokunto voi romahtaa myös kertaheitolla esimerkiksi sairastumisen tai ylikuormittumisen takia. Flunssa voi aiheuttaa esimerkiksi reaktiokyvyn alentumista, jota ei kuitenkaan välttämättä huomaa heti itse. Huonovointisena on parempi jättää ajamiset väliin. Jokainen on myös vastuussa siitä, ettei aja haittaavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena, painottaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski.