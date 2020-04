Maailman paras auto 2020 on valittu – Suomessa turha haikailla voittajan perään

World Car Awards -palkinnot julkistettiin eilen virtuaalisesti, kun normaalisti ennen pääsiäistä järjestettävä New Yorkin autonäyttely oli peruutettu.

Maailmassa on erilaisia Vuoden Auto -valintoja, joista kaksi nousee muiden yläpuolelle. Euroopassa merkittävin titteli on Car of the Year (COTY).

Lisäksi Euroopassa merkittävä on Auto Best, jossa valitaan vuosittain paras kohtuuhintainen uutuus. Sen tuomaristossa Suomea edustaa Ilta-Sanomien tuottaja Tommi Lempinen.

Globaalisti COTY:n ohi tunnetuimmaksi on noussut vuonna 2004 perustettu World Car Awards, jonka 86 tuomaria kattavat koko maailman. Suomen ja Pohjoismaiden äänet antaa Ilta-Sanomien pitkäaikainen avustaja Toni Jalovaara.

Kolmen kauppa

Tänä vuonna äänestys oli tavallista hankalampi, sillä pääsarjassa eli World Car of the Year 2020 -taistossa kilpailivat viimeisessä vaiheessa Kia Telluride ja kaksi Mazdan mallia, CX-30 ja Mazda3.

Voittajaksi nousi Pohjois-Amerikan markkinoille suunniteltu ns. kolmirivinen kookas katumaasturi, Kia Telluride. Sellaisesta on turha haaveille Euroopassa, sillä Yhdysvalloissa suunnitellun ja valmistetun auton tuotanto ei riitä kattamaan kysyntää edes Atlantin tuolla puolen.

Kia Motors American pääjohtaja Michael Cole kertoi Telluriden kuvastavan hyvin sitä, mihin korealaismerkki on menossa. Hän korosti, että uusimmat ja tulevat mallit vetoavat ostajien tunteisiin, eikä hinta ole enää määrittävä tekijä Kian valinnassa.

Sähkö nostaa päätään

Voitto ei jäänyt Kian ainoaksi, sillä World Urban Car 2020 eli kaupunkiautosarjassa Soul EV jätti taakseen Mini Cooper SE:n ja Volkswagen T-Crossin. On hyvä huomata, että kaksi kolmesta ehdokkaasta loppusuoralla oli sähköautoja.

Sähköautojen vyöryä vahvisti Porsche Taycan, joka voitti sekä World Performance Car 2020 että World Luxury Car 2020 -palkinnon.

Urheiluautojen sarjassa voittajamerkki oli jo etukäteen tiedossa, sillä kolmen kärjessä olivat Taycanin lisäksi 718 Boxster Spyder ja 718 Cayman GT4 sekä 911. Edustusautojen tittelistä kilpailivat Taycanin kanssa Mercedes-Benz EQC ja Porsche 911.

Porsche Taycan ei sentään puhdistanut koko palkintopöytää, sillä parasta muotoilua eli World Car Design of the Year 2020 etsittäessä Porschen sähköauto kilpaili Mazda3:n ja Peugeot 208:n kanssa. Mazdalta jäi päävoitto saavuttamatta, mutta ehkä se sai vähän voidetta haavoihinsa parhaan muotoilusarjan voitosta.