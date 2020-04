Ruotsin autokauppa käy lähes normaaliin malliin, ja TOP-10 –listalle on noussut jo pysyvämmin Tesla.

Ilta-Sanomat on kertonut aiemmin viime viikolla, kuinka Suomessa myös uusien autojen kysyntä on romahtanut dramaattisesti maaliskuun lopulla koronakriisin vuoksi.

Naapurimaassamme Ruotsissa koronapandemian hillitsemiseksi on aiemmin otettu erilainen strategia kuin Suomessa, ja elämä on varsinkin talouden suhteen jatkunut lähes ennallaan. Niinpä myös uusien autojen kauppa on käynyt lähes entiseen tahtiin vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla.

Maltillinen maaliskuu

Ruotsin henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat koronakurimuksen keskellä hiipuneet maaliskuussa ainoastaan 8,6 prosentilla, ja laskivat koko tammi-maaliskuun ajanjakson aikana 10,5 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Luvut ovat Suomen nykytilanteeseen verrattuna hyvin maltillisia.

Ruotsissa otettiin vuoden 2020 alussa käyttöön uudelleen järjestetty ajoneuvoverojärjestelmä, joka perustuu WLTP- CO2-päästötasoarvoon. Tämä on osaltaan vaikuttanut alkuvuoden autokauppaan negatiivisesti. Suomessa uusien autojen kysyntä on käytännössä seisahtunut maaliskuun lopulta alkaen, jolloin Suomi alkoi sulkeutua.

Historiallinen nousu

Ruotsin autokaupassa tapahtuu muutenkin. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana maassa rekisteröitiin yhteensä 66 154 uutta henkilöautoa. Suosituin merkki oli odotetusti Volvo 12 624 autolla, mutta Volvonkin rekisteröinnit laskivat viime vuoteen verrattuna 9,8 prosentilla.

Toisena tuli Volkswagen (9 763 autoa) ja kolmantena Kia (6 647 autoa). Kian rekisteröinnit olivat kärkikolmikon joukossa ainoana nousussa viime vuoteen verrattuna 16,5 prosentin kasvulla.

Tesla jatkaa nousuaan

Kasvu-uralle päätyivät Ruotsissa myös neljänneksi yltänyt Audi sekä viidettä sijaa hallinnut Toyota. Tammi-maaliskuun huomattavin nousija on kuitenkin Tesla, joka nousi yhden kvartaalin rekisteröinneissä jo TOP-10 sarjaan Ruotsissa.

Teslaa rekisteröitiin naapurissamme kolmessa kuukaudessa yhteensä 1 663 kappaletta, missä oli viime vuoteen verrattuna nousua peräti 38,4 prosenttia. Tesla nousi Ruotsin ensirekisteröinneissä näin sijalle 10, kun se viime vuonna sijoittui 16:ksi.

Näin ollen pitkän aikavälin tarkastelu osoittaa, että Tesla on Ruotsissakin noussut jo pysyvämmin automaailman merkittäväksi tekijäksi, eikä vain toisessa naapurissamme Norjassa. Teslan taakse jäivät ensirekisteröinneissä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana muun muassa sellaiset perinteiset, pitkän historian merkit kuten Renault, Peugeot, Ford, Nissan ja Opel.