Aikainen kevät siivittää moottoripyörien myyntiä – poikkeustilanteen vaikutus lopullisiin myyntilukuihin on vielä arvoitus

Suomessa on varastoissa hyvä määrä myytäviä moottoripyöriä ja mopoja, eli varsinaista pulaa myytävästä ei tällä hetkellä ole. Myyntilukujen suunta on tosin hyvästä alkuvuodesta huolimatta suuri arvoitus.

Etenkin Etelä-Suomessa vietetyn kehnon talven jälkeen moottoripyöräkausi on alkanut tänä vuonna hyvissä ajoin. Tämä näkyy myös myyntiluvuissa, sillä moottoripyörien myynti kasvoi alkuvuonna 28 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja mopojen 49 prosenttia.

Suurimman loikan ensirekisteröinneissä ovat tehneet 356-505-kuutioiset pyörät eli esimerkiksi pienimmät ns. standard-, naked- ja sportpyörät, sekä 506-755-kuutioiset isommat pyörät. Molempien myynti kasvoi alkuvuonna 76 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Myös suurten, yli 756-kuutioisten pyörien ensirekisteröinnit kasvoivat alkuvuonna 47 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Moottoripyöräkauppiaat toivovat myyntitahdin pysyvän reippaana kesää kohti mentäessä, mutta takeita suunnasta ei kuitenkaan ole. Paljon riippuu siitä, miten pitkään poikkeustilanne jatkuu.

Koronatilanteesta huolimatta motoristit pystyvät pitämään kiinni harrastuksestaan, sillä siinä ei ole muuta ulkoilua suurempaa tartuntavaaraa.

Kaksipyöräinen on myös ketterä kulkuväline pakollisilla työmatkoilla nyt, kun julkista paikallisliikennettä on monin paikoin supistettu.

– Moottoripyöriä on jo näkynyt liikenteessä mukavasti, sillä kevät on tullut aikaisin ja hiekat on kerätty pois teiltä nopeasti, summaa Teknisen Kaupan Liiton moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa.