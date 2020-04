Liikenneturvan näkemyksen mukaan katsastusaikojen jousto pitäisi sallia vain riskiryhmille.

Ilta-Sanomat on uutisoinut aikaisemmin huhtikuun alussa, että katsastusaikoihin on tulossa parin kuukauden jousto. Asetukseen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta ollaan tekemässä muutoksia, joilla mahdollistettaisiin sellaisten ajoneuvojen liikennekäyttö, joita ei ole määräaikaiskatsastettu, tai jotka on hylätty määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä.

Poikkeus koskisi ajoneuvoja, joiden viimeinen katsastuspäivä on aikavälillä 16.3.–15.6. Tällaisten ajoneuvojen liikennekäyttö olisi sallittua 31. elokuuta asti. Näin ollen, jos ajoneuvon katsastusaika osuisi aikavälille 16.3.–15.6., pitäisi se katsastaa vasta elokuun loppuun mennessä.

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 17. huhtikuuta, ja ne olisivat voimassa 31. elokuuta saakka.

Suositut katsastuspäivät: viimeinen ja sitä seuraava

Vaikka parin kuukauden siirto on tarkoitettu palvelemaan riskiryhmiä, niin on varsin todennäköistä, että melkoinen osa autoilijoista tulisi hyödyntämään sitä.

Liikenneturvan kanta asiaan on, että muutoksen pitäisi koskea vain riskiryhmiä, eli esimerkiksi yli 70-vuotiaita ja perussairaita.

Liikenneturvan mukaan perussairaita voisi edellyttää pitämään lääkärintodistusta mukana ajossa, jos käytössä on määräaikaiskatsastamaton auto.

Jos LVM:n esitys menee läpi esitetyssä muodossa, arvelee Liikenneturva monen pienemmän katsastusaseman sulkevan ovensa todennäköisesti elokuuhun asti. Lisäksi tuolla aikavälillä katsastettavat kesä- ja harrasteautot jätettäisiin pääsääntöisesti katsastamatta.