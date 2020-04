Taas on se aika vuodesta: ”Kuljetukset saattavat juuttua kiinni”

Suomalaisten teiden kuntoa ei voi yleisellä tasolla kehua. Erityisesti sivuteiden kohtalo on usein kuvan kaltainen keväällä.

Kelirikkoaika on muuttunut viime vuosina ilmastonmuutoksen myötä, ja kelirikkoa on kahta tyyppiä.

Vaikka huhtikuussa eletään perinteistä kelirikkoaikaa, esiintyy kelirikkoa nykyään myös syksyisin.

Pintakelirikossa sula vesi ja jää eivät pääse poistumaan tieltä, koska tien rakenne on jäässä. Tällöin soratien pinta saattaa velliintyä ja siihen muodostuu uria.

Runkokelirikossa puolestaan roudan sulaessa tien rakenteissa siihen kerääntynyt vesi heikentää tierakenteen kantavuutta.

Tänä vuonna pintakelirikkoa on esiintynyt lähes koko talven. Esimerkiksi Uudenman ELY:n alueella sorateillä kelirikosta varoittavia merkkejä ei tällä hetkellä tarvitse erikseen ottaa esille, koska ne ovat olleet jo esillä melkein koko talven. Uudenmaan ELY:n alueella on 7 200 kilometriä päällystettyjä teitä ja 1 900 kilometriä sorateitä.

Reikiä teissä, paikkaa paikan viereen

Esimerkiksi Uudellamaalla runkokelirikkoa isomman murheen on aiheuttanut se, että lauhan ja märän talven jälkeen teiden päällysteiden kunto on kärsinyt. Tämä on näkynyt tiestön reikiintymisenä päällystetyillä teillä ja sorateiden liejuuntumisena.

– Teiden paikkaamisessa on ollut hankaluuksia pysyä perässä. Talvikaudella paikkaamiseen ei ole oikein hyviä menetelmiä, eikä kestävää paikkaa riitä joka kohtaan, Kaakkois-Suomen ELY:n kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama pahoittelee.

Pysyvämpiä paikkauksia onkin tarkoitus tehdä kevään aikana.

Poikkeava talvi vaikuttanut

Perinteisesti kelirikkoa on pidetty sorateiden ongelmana, mutta sitä saattaa esiintyä paikka paikoin myös päällystetyllä tieverkolla, eli sellaisilla pienillä teillä, jotka on rakennettu entisten kärrypolkujen päälle ilman tierakenteen erillistä vahvistamista.

Tänä keväänä päällystetty tieverkko on kuitenkin kärsinyt enemmän pintavaurioista suojaavan lumipäällysteen puuttuessa.

– Kelirikossa raskaat kuljetukset saattavat kokea ongelmia ja juuttua kiinni. Pahimmassa tapauksessa tie saattaa pettää alta, varoittaa Vasama, mutta lisää:

– Kun on näin lämmintä, eivätkä tien rakenteet ole jäätyneet, runkokelirikko ei välttämättä äidy pahaksi tänä vuonna.

Runkokelirikkoa voidaan ehkäistä pitämällä tien rakenteet kunnossa.

– Olemme pystyneet parantamaan tien rakennetta niin että kantavuus säilyy, vaikka vettä rakenteeseen pääsisikin, Vasama toteaa. Hänen mukaansa ongelma saadaan yleensä näin kerralla korjattua.

Pintakelirikon ongelmat ovat sen sijaan kytköksissä keleihin. Ongelmaa helpottaa työn oikea ajoitus. Aluksi tielle ajetaan tarpeeksi kulutuskerrosmursketta, jotta se saadaan syksyllä tiivistettyä muotoonsa. Toiveena tämän jälkeen on, että tie jäätyisi.

Uudenmaan alueella ei tällä hetkellä ole millään teillä painorajoituksia. Yritysten kuljetustarpeet yritetään ottaa myös rajoituksissa huomioon.