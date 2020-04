Klassinen kolikkotesti kertoo urasyvyyden, mutta mikä onkaan se oikea ura kuluneisuuden mittaamiseen?

Renkaiden urasyvyyden voi mitata kahden euron kolikolla.

Laki määrittää henkilö- ja pakettiauton kesärenkaiden minimiurasyvyydeksi 1,6 millimetriä. Autoalan asiantuntijoiden yleisen tulkinnan mukaan urasyvyyden tulisi kuitenkin olla vähintään 4–5 mm, koska etenkin sadekelillä tätä matalampi urasyvyys voi olla turvallisuusriski.

Mutta olipa urasyvyys mitä tahansa, mitataan se aina renkaan keskeltä pääurien kohdalta. Sivustakin mittaustuloksen voi ottaa, mutta pääura kertoo silti renkaan kuluneisuudesta kaikkein eniten.

Apuvälineeksi mittaushommiin sopii mainiosti kahden euron kolikko, jonka hopean värinen reunus on noin neljän millimetrin levyinen.

Jos kolikon reunus uppoaa kokonaan renkaan uraan, tiedät että urasyvyys on yli neljä millimetriä eli rengas on vielä ihan hyvä arkiliikenteeseen. Tarkempaan mittaustulokseen tarvitaan kuitenkin urasyvyystulkkia, jossa on millimetriasteikko.

Lain mukaan nastarenkaat on vaihdettava pois maaliskuun loppuun mennessä, mutta niillä ajamista saa jatkaa pääsiäismaanantain jälkeiselle maanantaille, tai niin kauan, kun keli sitä edellyttää.

Tärkeimmät kriteerit renkaiden vaihtamisajankohtaan ovat keli ja oma ajoympäristö. Kitkarenkailla saa periaatteessa ajaa kesälläkin, mutta sadekelillä ja kuumalla asvaltilla kitkarengas ei pärjää ominaisuuksiltaan kesärenkaalle.