Uudenmaan koronaeristysrajan ylittäminen autolla on syytä tehdä harkiten.

Uudenmaan rajojen eristäminen vaatii autoilijoilta tarkistuspisteillä erityistä tarkkaavaisuutta, jotta liikenne sujuisi sujuvasti ja turvallisesti.

– Oleellista varsinkin moottoriteillä on saada tieto pysäytyksestä riittävän aikaisin autoilijoille ja nopeudet laskemaan ennen pysäytystä. Ongelmia saattaa tulla esimerkiksi silloin, jos kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu – vaikkapa siinä tapauksessa, että jonot venyvät pidemmälle kuin on oletettu, ja pysäytys tulee autoilijoille yllätyksenä, huomauttaa Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, miltä Uudenmaan eristys näyttää helikopterista kuvattuna.

Kontrollipistettä lähestyttäessä, ja jo ennen matkaa, kannattaa huomioida seuraavat seikat:

1) Selvitä etukäteen tarkastuspisteiden sijainti. Mieti, voisitko ehkä käyttää vaihtoehtoista reittiä. Pienemmillä teillä ruuhkaa saattaa muodostua vähemmän kuin esimerkiksi moottoriteillä.

2) Harkitse matkasi ajankohta, vältä normaaleja ruuhka-aikoja mikäli mahdollista.

3) Varaa aikaa ja/tai varaudu myöhästymiseen. Jonot kontrollipisteille saattavat muodostua kilometrien pituisiksi.

4) Valmistaudu hyvissä ajon pysähtymään, ja hidasta nopeutta. Jonon loppupää voi ulottua odottamattoman pitkälle.

5) Tarkkaile ja noudata poliisin ja liikenteenohjaajien käsimerkkejä. Varaudu siihen, että normaalit ajoratamerkinnät eivät päde, tai joudut tekemään poikkeavia, jyrkkiäkin käännöksiä.

6) Pysy rauhallisena, jos joudut jonottamaan. Niin joutuvat tekemään kaikki samassa jonossa.