Nyt tarkkana ajo-oikeuden kanssa: lääkärintodistuksen toimittamiseen tullut jousto ei koske kaikkia

Ajo-oikeuden lääkärintodistuksen toimittamiseen tullut jousto ei koske kaikkia.

Poliisi ei voi antaa ajo-oikeuden uudistamiseen liittyvän lääkärintodistuksen toimittamiseen samalla tavalla lisäaikaa, kuin Traficom antoi ajokortin uudistajille.

Ilta-Sanomat uutisoi maaliskuun lopulla, että ikäihmisten ajokortin uudistamiseen tuli helpotuksia, ja Traficom sallii lääkärinlausunnon toimittamisen jälkikäteen. Määräajan voimassa oleva helpotus koskee pääasiassa yli 70-vuotiaita henkilöitä, mutta sen piiriin kuuluvat myös ne yli 45-vuotiaat kuorma- ja/tai -linja-auton ajokortin haltijat, joiden kortti vanhenee ennen kesäkuun alkua.

Samoihin aikoihin poliisi kertoi hiukan ympäripyöreästi, että ajo-oikeuden voimassaoloon liittyvissä lausunnoissa joustetaan koronatilanteen vuoksi. Poliisihallinnon tiedotteen mukaan poliisi ottaa nyt huomioon koronatilanteen niin, että se joustaa mahdollisimman paljon ajoterveyteen liittyvien asioiden käsittelyssä.

Näiden uutisten perusteella saa helposti sen käsityksen, että Traficom ja poliisi joustavat samassa asiassa hiukan eri tavalla. Kyse on kuitenkin kahdesta eri asiasta.

Ajo-oikeus päättyy, ajokortti ei

Traficomin helpotus koskee niitä kuljettajia, joiden ajokortti on päättynyt tai päättyy 13.3.–31.5. välisellä ajalla. Poliisin myöntämä joustolupaus koskee puolestaan pääasiassa niitä C1-, C- ja/tai D-kortillisia kuljettajia, jotka täyttävät lähiaikoina 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Näiden kuljettajien ajokortti päättyy – kansanomaisesti menee vanhaksi – yleensä vasta silloin, kun he täyttävät 70 vuotta, mutta osa heidän ajo-oikeuksistaan päättyy ilman lääkärintarkastusta.

Kuorma- ja/tai linja-auton ajo-oikeuden voimassa pitäminen edellyttää sitä, että poliisi saa lääkärin antaman lausunnon viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on täyttänyt 50, 55, 60 tai 65 vuotta.

Tästä lääkärinlausunnon toimittamisvelvoitteesta Traficom ja poliisi muistuttavat henkilöä kirjeellä kuukausia ennen tämän syntymäpäivää. Muistutuskirjeen mukana tulee henkilön itse täytettäväksi ajokyvyn arviointilomake. Yleensä lääkäri lähettää lääkärintodistuksen ja arviointilomakkeen poliisille.

– Poliisi ei voi poikkeusoloissakaan linjata suoraan vastoin laissa asetettua täsmällistä määräaikaa, mutta nyt koronaepidemian aikana poliisi joustaa asioiden käsittelyssä mahdollisimman paljon. Ketään ei myöskään voida määrätä heti ajokieltoon, jos hän ei ole toimittanut laissa säädetyssä määräajassa ikälääkärinlausuntoa poliisille. Ajo-oikeusasia käsitellään hallintolain mukaisessa menettelyssä, jossa asianosaiselle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa. Tässä kuulemiskirjeessä voidaan antaa poikkeustilanteen aikana useamman kuukauden määräaika, ja lisäksi asianosainen voi tarvittaessa pyytää asuinpaikkakuntansa poliisilaitokselta lisämääräaikaa, jos hänellä on vaikeuksia saada lääkäriaika, tarkentaa asiaa Poliisihallituksen ylitarkastaja Iina Hyvärinen.