IS ensitestissä aivan upouusi Skoda Octavia – tällainen se on

Suomalaisten uusi luottolaite on nyt fiinimpi kuin koskaan

Skoda Octavia on suomalaisille hyvin tärkeä ja tuttu automalli. Toyota Auris/Corolla, Nissan Qashqai ja Skoda Octavia ovat jo vuosikausia olleet ne kolme kulkinetta, joihin meikäläiset ovat 2010-luvulla myyntitilastojen valossa vahvimmin luottaneet. Nykyisen Octavia-malliston ensimmäinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1996, mutta tosiasiassa Octavian historialliset juuret ulottuvat aina vuoteen 1959 saakka.

Octaviasta on muodostunut tsekkimerkille sen suosituin malli, jota on valmistettu kaikkiaan yli seitsemän miljoonaa kappaletta.

Combi-farkku on edeltäjämallia reilut kaksi senttiä pidempi, mikä tuntuu etenkin takatiloissa. Panoraamakattoikkuna on tietenkin lisävaruste.

Skoda Octavian neljäs sukupolvi on pantu kokonaan uusiksi. Parisen senttiä pidempänä ja puolitoista leveämpänä auton mittasuhteet ovat muuttuneet vaikuttavammaksi, mitä korostetaan terävämmäksi uudistettujen korilinjojen avulla. Auton visuaalisesti ehkä tärkein osa-alue, keula, on Octaviassa nyt näyttävämpi. Uusittu etuhelma ja matalammat ajovalot ovat keulan kohokohdat. Ajovaloissa lähi- ja kaukovalot sekä päivävalot tuotetaan ledein. Trendinmukaisesti myös auton toisessa päässä takavalot, jarruvalot sekä sumuvalot on toteutettu ledein.

Sisustuksen materiaaleihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, mutta tyypillistä kovamuoviakin autosta edelleen löytyy.

Uusi Octavia sovittelee ylleen arkipukua, ja haluaisi selvästi jo liittyä seurapiireihin.

Octavia on aina ollut tunnettu runsaasta tavaratilastaan, eikä uutuus tee poikkeusta kehityskaareen: tyypillisesti tämän kokoluokan suurimpiin kuulunut tavaratila on edelleen kasvanut. Combi-mallissa kasvua on taiottu 30 litraa, ja uusi lukema on 640 litraa. Liftback-mallissa tilaa on 600 litraa, mikä on 10 litraa edeltäjämallia enemmän. Näiltä osin uusi Octavia ei ensitestin perusteella petä, ja tavaratilaan on tuotu jälleen uutta käytettävyyttä helpottamaan arjen kuljetusaskareita.

Normaalimuodossaan nyt 640 litran tavaratila on taas kasvanut. Takaistuimen selkänojat ovat taitettavissa 60:40 -suhteessa, jolloin tila kasvaa peräti 1700 litraan.

Kaikki uuden Octavian moottorit ovat uudistettuja evoluutioita TDI- ja TSI-moottoreista. Moottorivaihtoehtojen tehot vaihtelevat 81:n (110 hv) ja 150 kilowatin (204 hv) välillä. Malliston huipentumassa, RS iV:ssä teho kipuaa 245 hevosvoimaan, ja uutuuksiin kuuluvat myös iV-lataushybridi sekä G-Tec –kaasuhybridi. Viimemainitun 1,5-litraisen version teho on 96 kW eli 130 hevosvoimaa, ja se tulee saataville niin manuaali- kuin automaattivaihteisena. Kokonaisuudessa automaattien osuus mallistossa on yhä vahvempi.

DSG-automaattivaihteiston valitsin on vaihtunut sähkötoimiseksi.

Ensi vaiheessa Octaviasta saadaan Suomeen 1,5-litrainen TSI-bensiini (150 hv) ja 2,0-litrainen TDI-diesel (116/150 hv). Muut versiot saadaan Suomeen myöhemmin tänä vuonna vähin erin. Ensitestiautomme oli tehokkaampi, 150 pollen diesel. Autossa oli Style Launch Edition –varustelu ja iso liuta valinnaisvarusteita, joiden hinnoittelu jäi vielä tutustumishetkellä hämärän peittoon.

Takamatkustajien torkkupeitto on lisävaruste Sleep-paketissa.

Uusia turvallisuusjärjestelmiä Octaviassa ovat törmäyksen väistöavustin, kääntymisavustin, oven avausvaroitin sekä liikennetilannevaroitin. Mielenkiintoisena uutuutena tasanopeudensäätimeen saadaan nyt ennakointiominaisuus.

Hyvän ajoasennon muokkaaminen käy Octaviassa vaivattomasti, ja Style Launch Edition -varustelun myötä saa muun muassa muokattavissa olevan virtuaalimittariston. Ohjauspyörä on saanut uuden ilmeen, ja säätyy erinomaisesti.

Uuden Octavian ohjaamossa tavoitellaan yhä näyttävämpää yleisilmettä. Ajoergonomia on hyvällä tasolla, säätöjä riittää monen mittaisille ja mallisille kuljettajille.

Tietoviihdejärjestelmän näyttö on nostettu kojelaudalla lähemmäs luonnollista näkökenttää havaitsemisen helpottamiseksi, mutta sen olisi voinut lisäksi kääntää muutaman piirun kohti kuljettajaa, kuten jotkin kilpailijat ovat jo tehneet. Liikkeelle lähdetään automaattivaihteisissa autoissa sähköisesti ohjatun valitsimen välityksellä. Vaihdevalitsin tavoittelee hienostunutta ilmettä krominvärisellä pinnallaan, ja taitaa siinä pääosin myös onnistua.

Octavia tarjoaa neljä ajoprofiilia. Infotainment-näytön alareunassa on nyt uusi liukusäädin.

Ajo-ominaisuuksiltaan uusi Octavia on varma suorittaja. Ohjaustuntuma on napakan täsmällinen ja neutraali, ja ajotilavalintojen sport-tila tuo ajamiseen lisää tanakkuutta. Sport-tila saa tosin vaihteiston ajoittain nytkäyttämään autoa alaspäin vaihdoissa. Rengasmelu pysyy normaalilla tasolla, mutta karkeilla kevätasvalteilla ajettu ensitesti ei kerro vielä kaikkea sisäajomelusta.

Takana on hyvin tilaa, ja vasta noin 190-senttisillä polvitila alkaa toisen saman mittaisen henkilön takana jäädä riittämättömäksi.

Suomeen ja asiakkailleen ensimmäiset uudet Octaviat ehtivät näillä näkymin kesän aikana. Valitettavasti auton hintoja ei ole vielä vahvistettu, vaan maahantuoja kertoo niiden selviävän vasta myöhemmin huhtikuun aikana.

Tämä on nyt muotia monilla automerkeillä: uusien Škoda-mallien takakannen pintaa koristaa suurikirjaiminen tekstilogo.