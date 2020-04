Seat Leonin tuotantolinjaa Martorellin-tehtaalla on nyt melkeinpä vaikea tunnistaa, kertovat paikalla käyneet Volkswagen Groupin edustajat.

Seatin Martorellin-tehtaalla Espanjassa ei nyt valmisteta autoja. Koronaviruskriisin keskellä tuotetaan sen sijaan automatisoituja hengityskoneita yhteistyössä maan terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Tuotantoprosessin muutos autonvalmistuksesta hengityskoneisiin on sujunut ennätysajassa ja kertoo niin työntekijöiden intensiivisestä työstä kuin solidaarisuudestakin.

– Motivaationa jokaiselle projektiin osallistuvalle on se, että voimme osaamistamme hyödyntäen valmistaa massatuotantona laitteita, jotka pelastavat ihmishenkiä, kertoo Nicolás Mora Seat Martorellin tuotannosta.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen alusta alkaen Seatilla on Moran mukaan käynnistetty useita aloitteita viruksen leviämisen estämiseksi ja erityisesti hengityskoneiden sekä muiden sairaaloiden tarvitsemien materiaalien ja laitteiden tuottamiseksi.

Insinöörit suunnittelivat kaikkiaan 13 prototyyppiä ennen lopullisen mallin löytymistä ja valmistusta ja ratkaisu löytyi lopulta tuulilasinpyyhkijästä. Käyttöön otettiin 3D-tulostetut hammasrattaat, vaihteiston akselit ja uuteen käyttötarkoitukseen muokatut tuulilasinpyyhkijän moottorit.

Tehtaan työntekijöistä 150 on nyt siirtynyt tavanomaisesta työpisteestään kokoamaan hengityskoneita kokoonpanolinjalle, jossa aiemmin koottiin merkin Leon -malleja.

– Auton osaa valmistaneen kokoonpanolinjan mukauttaminen hengityskoneiden valmistukseen on ollut pitkä ja vaativa työ, jossa on ollut mukana useita yrityksen eri toimintoja, kertoo Sergio Arreciardo tehtaan prosessitekniikan osastolta.

Jokaisessa hengityskoneessa on yli 80 elektronista ja mekaanista komponenttia ja koneet käyvät läpi perusteellisen laadunvarmistuksen sekä UV-steriloinnin.

Tuotantolinja on toiminnassa ja hengityskone on parhaillaan pitkäaikaisessa testauksessa osana hyväksyntäprosessia. Heti kun hyväksyntä on saatu, hengityskone voidaan ottaa käyttöön.

– Pelkkä tieto siitä, että olemme yrittäneet pelastaa ihmishenkiä, tekee tämän kaiken työn sen arvoiseksi, sanoo Francesc Sabaté tuotekehitysosastolta.