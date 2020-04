Vinkit käytetyn auton ostamiseen etänä: Ammattikauppias suosittelee nyt videoesittelyä

Auton videoesittely pikaviestimien avulla on kelpo apu päätöksentekoon.

Etäkaupassa renkaita potkitaan vasta kotiovella.

Henkilökohtainen asiointi on monille yhä ensisijainen asiointitapa autokaupoilla, mutta korona-aikana käytetyn auton ostaminen netin kautta jopa kokonaan näkemättä on noussut aivan uudenlaiseen arvoon.

Ammattimaisen autokaupan koeteltuihin konsteihin kuuluu ennen muuta auton videoesittely verkon pikaviestimien avulla.

– Hyvät kuvat ja yksityiskohtaiset tiedot autosta auttavat ostoprosessissa, mutta suosittelen lämpimästi varaamaan ajan auton videoesittelyyn. Se on näppärä tapa saada tukea omaan päätöksentekoon ja siihen, vastaako auto omia tarpeita, Suomen suurimpiin käytettyjen autojen kauppiaisiin kuuluvan Kamux Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo.

Käytännössä videoesittely toimii esimerkiksi WhatsApp-, Facebook Messenger - ja FaceTime-palveluissa, joissa myyjä voi esitellä auton asiakkaalle sekä sisältä että ulkoa.

Videoesittelyssä voi siis keskittyä juuri niihin yksityiskohtiin, jotka kullekin asiakkaalle ovat tärkeitä.

– Videoesittelyssä pääsee myös oikeasti fiilistelemään tulevaa autoaan, vaikka koko perheen voimin, Iiskonmäki hehkuttaa.

Onnistuuko renkaiden potkiminen?

– Autokauppa on meillä jo pitkään ollut hyvin digivetoista. Asiakkaat etsivät tarpeisiinsa sopivia vaihtoehtoja netistä ja kontaktoivat myyjää useimmiten sähköisiä kanavia pitkin. Itse asiassa Suomessa noin kolmannes asiakkaistamme tekee autokaupat etänä. Toimituksen yhteydessä yhdessä varmistetaan, että auto vastaa sovittua ja asiakas koeajolla vielä testaa auton, Iiskonmäki taustoittaa.

– Sähköinen kaupankäynti on siis arkea käytettyjen autojen kaupassa. Ainoa mitä verkon yli tehtävässä kaupassa ei voi tehdä, on renkaiden potkiminen, mutta sen voi tehdä sitten omassa pihassa, kun auto on sinne toimitettu.