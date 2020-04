Teslan kirveellä veistetty avolava saa kilpailijan – näyttääkö hiukan Cybertruckia perinteisemmältä?

Seinäsähköllä tai polttokennon vedystä synnyttämällä sähköllä kulkeva uutuus on Nikola Corporationin Badger, joka on määrä esitellä tämän vuoden syyskuussa. Vielä suunnitteluasteella olevassa Nikola Badgerissa on viiden hengen miehistöhytti.

Amerikkalaiselta Nikolalta on tulossa markkinoille täyssähköinen jenkkiavolava.

Yhdysvalloissa rajusti kilpailtuun pick-up-autojen segmenttiin on tulossa huomattavasti Teslan Cybertruck-avolavaa perinteisemmän näköinen täyssähköauto.

Badger on tulossa sekä täyssähköisenä BEV-versiona että FCEV-polttokennomallina. Jälkimmäistä voi ajaa sekä ”vetysähköllä” että akkusähköllä.

Isossa jenkkiavolavassa on 160 kilowattitunnin ajoakku. FCEV-mallissa on lisäksi 120 kilowatin polttokenno. Pelkällä akkusähköllä toimintamatkaksi luvataan lähemmäs 500 kilometriä, ja kun matkaan lähdetään vetysäiliö (8 kg) täynnä ja ajoakku täyteen ladattuna, niin kilometrejä pitäisi kertyä tuplasti enemmän.

Nelivetoisella Badgarilla pärjää hiukan vaativammissakin maastoissa.

Kaikkia Badgerin yksityiskohtia ei ole vielä kerrottu, mutta joka tapauksessa kyseessä on – eihän jenkeille muu edes sopisi – neliveto. Parhaimmillaan autosta saadaan tehoa 906 hevosvoimaa, mutta jatkuva teho on 455 hevosvoimaa. Vääntöä on tarjolla huimat 1 330 newtonmetriä.

Badgerissa on viiden hengen miehistöhytti ja lyhyt lava. 5,89-metrisen sähköavolavan leveys on 218 senttimetriä ja korkeus 187 senttimetriä. Nelivedon suurin sallittu vetomassa on 3,6 tonnia.

Havainnekuvan mukaan Nikola Badgerissa ei ole ylimäärin perinteisiä kytkimiä eikä painikkeita.

Nikola ei ole mikään tuntematon peluri sähköautomarkkinoilla, sillä se on Yhdysvaltain johtava ja yksi koko maailman johtavista raskaiden sähkökuorma-autojen valmistajista – tai ehkä vielä tässä vaiheessa on parempi puhua suunnittelevista yrityksistä.

Nikola on tietynlainen ”virtuaaliautotehdas”, sillä se hyödyntää autoissaan yhteistyökumppaneidensa valmistamia komponentteja. Esimerkiksi Nikolan raskas Tre-vetykuorma-auto perustuu Ivecon viime vuonna esittelemään S-Way-kuorma-autoon, ja siitä on tarkoitus tehdä nokallinen malli USA:n markkinoille ja nokaton Eurooppaan.

Nyt Nikola haluaa selvästi osansa myös pick-upien markkinoista. Autoalalla pidetään selviönä, että Nikolan sähkökuorma-autot ja tämä uusi avolava ovat massatuotannossa huomattavasti varmemmin kuin Teslan Semi-sähkökuorma-auto tai Cybertruck-avolava.

Badger-avolavan valmistuksessa käytettäviä osatoimittajia ei ole vielä julkistettu, ja koronaviruspandemia viivästyttää myös Nikolan suunnitelmia. Näihin kuuluvat esimerkiksi Tre-vetykuorma-auton valmistaminen Ivecon Saksan Ulmin tehtaalla ja 700 vetyaseman verkoston rakentaminen Pohjois-Amerikkaan.