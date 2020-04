Sakottaako poliisi, jos nastarenkaat jäävät vaihtamatta koronan takia – ministeriö muuttamassa asetusta

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan joustoa nastarenkaiden käyttöajan pidentämiseksi.

Tänä keväänä nastarenkailla saa ajaa 20. huhtikuuta asti ja myöhemminkin, jos ajokeli sitä edellyttää.

Jos riskiryhmään kuuluva kansalainen ei koronavirustartunnan pelossa voi asioida renkaanvaihdossa, onko nastarengaskauden päättymisen jälkeen pelättävä sakkoja? Myös rengashotellien mahdolliset sulkemiset voivat aiheuttaa vaihto-ongelman.

– Sitä ennen (20. huhtikuuta) poliisi tuskin puuttuu rengasasioihin. Myös tuon jälkeen huomioiden kelit ja poikkeusolosuhteet, uskoisin että poliisilta löytyy ymmärtämystä, ellei renkaita ole käyty vaihdattamassa. Sinänsä talvirenkailla ajaminen kesäkelillä ei vaikuta liikenneturvallisuuteen, joten tässä suhteessa voidaan joustaa, poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala Poliisihallituksesta kertoi Ilta-Sanomille.

Myös liikenne- ja viestintäministeriössä on reagoitu koronapandemian seurausvaikutuksiin.

– Ministeriössä on tehty valmistelua sen suhteen, että voitaisiin tuoda tilapäistä joustoa nastarenkaiden vaihtamisvelvoitteeseen muuttamalla ajoneuvojen käytöstä tiellä annettua asetusta, jossa talvirenkaiden käytöstä säädetään. Yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta ajatus on, että renkaiden vaihdon vuoksi ei autoilijoiden tarvitse vaarantaa terveyttään, liikenneneuvos Timo Kiiski kertoi keskiviikkona IS:lle.

Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora pitää koronapandemian aiheuttamia seurauksia täysin poikkeuksellisina.

– On sopeuduttava poikkeusoloihin, mutta samaan aikaan pitäisi muistaa hoitaa myös renkaanvaihdon tapaisia, elämään kuuluvia rutiinitehtäviä. On tärkeää, että tiellä liikkuessa on alla keliin sopivat renkaat. Myös liikennekäytöksen on oltava jopa aiempaakin joustavampaa ja tarkkaavaisempaa, jotta turhat onnettomuudet eivät työllistäisi muutenkin kovan työtaakan kanssa painivia viranomaisia ja terveydenhuoltoa, Nuora kertoi liiton tiedotteessa.

Talvirenkaat vaihdetaan nyt viimeisen kerran nykyisen lainsäädännön aikana. Tieliikennelaki muuttuu kesäkuun ensimmäisenä päivänä, ja sen myötä muuttuvat myös talvirenkaisiin liittyvät määräykset. Uuden lain myötä talvirenkaiden käyttövelvoite laajenee marraskuulle ja maaliskuulle, mutta kuitenkin niin, että talvirenkaita on käytettävä, jos olosuhteet niin edellyttävät.