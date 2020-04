Kolmannes autoilijoista ei tiedä moottoritiellä voimassa olevasta nopeussäännöstä – näin 1. kesäkuuta alkaen muutos vaikuttaa

Suurin sallittu nopeus ei läheskään aina ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus, muistuttaa Liikenneturva.

Myös moottoritiellä nopeus on lain mukaan alennettava riittävän alhaiseksi, kun olosuhteet sitä vaativat.

Turvallisen nopeuden valintaan vaikuttaa nopeusrajoituksen ohella moni muukin asia: esimerkiksi tien kunto, ajokeli, näkyvyys sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan ja saa sen pysäytettyä tarvittaessa huonoissakin olosuhteissa.

Tämä pätee myös moottoritiellä, jossa on muita teitä suuremmat nopeusrajoitukset. Käytännössä turvallinen nopeus saattaa olla huomattavastikin alle rajoituksen.

Liikenneturvan syksyllä 2019 toteuttamassa kyselyssä* lähes joka kolmas (31 %) autoilija oli kuitenkin siinä uskossa, että moottoritiellä ei liikenteen sujuvuuden takia saisi ajaa 80 kilometrin tuntinopeudella tai sen alle.

– Tämä ei siis pidä paikkaansa. On ensinnäkin tärkeää muistaa, että nopeusrajoitus on nimensä mukaisesti suurin sallittu nopeus, eikä se läheskään aina ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus. Jos tilanne sitä vaatii, on nopeutta alennettava roimastikin, myös moottoritiellä. Liikenteen sujuvuudesta ei tarvitse erikseen huolehtia, kunhan kuljettajat ottavat olosuhteet huomioon ja ajavat ennakoiden, huomauttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

– Eri asia on toki sitten se, että nykylain mukaan moottoritiellä ei saa kuljettaa ajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h. 1.6.2020 voimaan tulevassa uudessa tieliikennelaissa tuo raja on 70 km/h, selventää Ruutti.