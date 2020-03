Rutusakkilaisia vaeltaa yhä Espanjasta Suomeen – ”Täällä sitten kaksi viikkoa karanteenia jokaiselle”

Vaikka rutusakkilaisiksi itseään kutsuvien vaellus kohti pohjoista on jatkunut jo jonkin aikaa, niin moni näistä vanhemman ikäluokan karavaanareista on vielä matkalla Suomeen.

Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa talvehtivat suomalaiskaravaanarit ovat palailemassa Suomeen.

Vaikka rutusakkilaisten vaellus kohti pohjoista on jatkunut jo jonkin aikaa, niin moni karavaanari on vielä matkalla Suomeen. Viime viikolla Suomesta Espanjaan ajanut rahtari kertoikin IS:lle, että matkalla näkyi monin paikoin vain rekkoja, ambulansseja ja matkailuajoneuvoja.

SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilosen mukaan karavaanarit ovat päässee ilmeisen hyvin rajoista läpi, vaikka määräykset ovat tiukat ja rajat kiinni.

– Täällä sitten kaksi viikkoa karanteenia jokaiselle, muistuttaa karavaanarien toiminnanjohtaja joukkojaan.

Samaa muistutusta karavaanarit – ja muutkin laivoilla Suomeen saapuvat – saavat satamissa Rajavartiolaitokselta.

– Rajavartiolaitos tekee Vuosaaren satamassa maahan saapuville matkustajille rajatarkastuksen ja jakaa kaikille tarkastuspisteittensä kautta kulkeville matkustajille ja autokunnille THL:n koronaviruskaranteeniohjeen. Tämä koskee myös karavaanareita, jotka poistuvat laivalta henkilöautokaistaa pitkin ja kulkevat tarkastuspisteittemme kautta, kommentoi asiaa Ilta-Sanomille Rajavartiolaitoksen esikunnasta viestintäasiantuntija, everstiluutnantti Ilkka Herranen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeissa oleva kohta, jonka mukaan ulkomailta saapuvia matkustajien on vältettävä julkista liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, ei pääsääntöisesti koske rutusakkilaisia, ovathan he liikkeellä omilla autoillaan.

Voiko kahden viikon karanteenin viettää leirintäalueella omassa matkailuajoneuvossaan?

– Monen leirintäalueen kausi ei ole vielä alkanut, ja avoinna olevilla alueilla ei todennäköisesti ole käytössä kaikkia palveluita. Karavaanijärjestöjen omilla alueilla joutuu tähän aikaan vuodesta toimimaan omatoimisesti eli ilman isäntäpalveluja, ja yleisesti ottaen näille alueille ei oteta tällä hetkellä vieraita vaan vain kausipaikkalaisia, kertoo SF-Caravanin Piilonen.

Etelässä talvehtivat karavaanarit ovat jo pitkään käyttäneet itsestään nimitystä rutusakki, ja heillä on alan kattojärjestössä oma yhdistys.

– SF-Caravan Rutusakki ry:ssä on lähes 700 jäsentä, ja lisäksi Espanjassa, Portugalissa ja Marokossa talvehtii myös sellaisia perheitä, jotka eivät kuulu Rutusakkiin. Yleensäkin he palaavat näihin aikoihin Suomeen, mutta osa heistä on palannut jo suunnittelemaansa aiemmin, ja osa on jäänyt Espanjaan, kertoo toiminnanjohtaja Piilonen.