Autoalan kurimus pitenee ja syvenee: Pariisin autonäyttelyäkään ei järjestetä aiotusti

Pariisin autonäyttely 2020 liittyy koronakriisin vuoksi peruttujen tapahtumien sarjaan.

Koronapandemian ja ennen kaikkea sen seurauksena autoteollisuudelle aiheutuneen vakavan taloudellisen kriisin aiheuttamien seurausten myötä Pariisin autonäyttelyä ei tänä vuonna järjestetä nykyisessä muodossaan.

Aiemmin maaliskuussa Geneven autonäyttely jouduttiin samasta syystä perumaan vain muutamia päiviä ennen näyttelyn avajaisia. Paikalle jo ehtineille sadoille näytteilleasettajille aiheutui peruuntumisesta varovaisen arvion mukaan satojenmiljoonien eurojen tappiot.

Pariisin näyttelyn järjestävä organisaatio kertoo tutkivansa perusteellisesti kaikkia vaihtoehtoisia ratkaisuja tärkeimpien kumppaneidensa kanssa. Organisaatio viestii tiedotteessaan, että näyttelyn on muuttuneessa toimintaympäristössä opittava olemaan ketterämpi, luovempi ja innovatiivisempi kuin koskaan.

Myös Euroopan ulkopuolella merkittiviä autonäyttelyitä on peruttu.

Vaikutuksia myös Suomessa

Suomessa totutusti kevään korvalla järjestettävä American Car Show on siirretty kesäkuun alkuun. Tampereella järjestettävä keväinen Hot Rod & Rock Show on tällä tietoa myös peruttu, eikä korvaavaa ajankohtaa ole tälle vuodelle toistaiseksi tiedossa.

On todennäköistä, että koronapandemian taannuttua autoala ei enää palaa entiseen normaaliinsa, vaan uusi aika avautuu autoteollisuudelle joiltakin osin muuttuneena. Esimerkiksi Volkswagen-konserni on ilmoittanut, että sen useiden kymmenten eri tehtaiden seistessä Euroopassa autojätille koituu jokaisesta viikosta kahden miljardin euron tappiot. Muuttuneen taloudellisen tilanteen on arvioitu nopeuttavan autoalan uudistumista.