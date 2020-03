Uudenmaan rajalle, valtatie 3:lle pystytetyn valvontapisteen myötä on syntynyt huippuvaarallinen risteys, jonka merkitsemistä pitää ehdottomasti tehostaa – ennen kuin rysähtää.

Uudenmaan maakunnan maarajoille kiireellä pystytetyt valvontapisteet hakevat varmasti vielä muotoaan, mutta ainakin valtatie 3:lle, Hyvinkään pohjoiseen ramppiin rakennettu piste vaatii pikaista parantamista.

Pohjoiseen matkaava liikenne ohjataan rampille ja sen jälkeen – jos käännyttämiseen ei ole tarvetta – takaisin moottoritielle toista ramppia pitkin. Normaalisti tällainen suoraan ajo ei ole luvallista, sillä kulun ”katkaisee” keltainen sulkualue, ja ennen poikkeusratkaisua risteyksestä sai kääntyä vain oikealle. ”Yliajokielto” johtunee siitä, että tässä rampissa ei ole pysäkkiä moottoritietä ajaville linja-autoille.

Rampissa on ennen ollut normaaliin tapaan kärkikolmio kertomassa, että vasemmalta tulevalla liikenteellä on etuajo-oikeus. Nyt tämä ”väistämisvelvollisuus risteyksessä” -merkki on ymmärrettävästi poistettu ja rampilta toiselle jatkuvalla ”väylällä” on etuajo-oikeutettu. ”Väylä” on lainausmerkeissä siksi, että ainakaan ensimmäisenä valvontapäivänä sellaista ei ollut merkitty ajorataan.

Pohjoisesta tuleva liikenne ohjataan vastaavalla tavalla ulos omasta rampistaan. Ne henkilö- ja pakettiautot, jotka saavat jatkaa Helsingin suuntaan, tekevät rampilla ennen moottoritien ylittävää siltaa U-käännöksen. Ensimmäisenä arkiaamuna tuohon kohtaan pääsyä piti jonottaa 30–60 minuuttia, ja jonotusaikaa lisää varmasti se, että kaikki kuljettajat eivät osaa tehdä tuollaista käännöstä yhdellä ”vedolla”.

Sulkualue on kapea ja sille sijoitettu kolmio kaventaa hiukan kaistaa, mutta se on tehokas tapa korostaa väistämisvelvollisuutta tässä poikkeuksellisessa risteyksessä. Toki myös ajoratamerkinnät pitäisi maalata uusiksi.

Toinen ongelma, joka ilmeni ainakin vähäisen liikenteen aikana, oli se, että kuljettajat eivät toimineet neuvotulla tavalla. Lyhyt kuvaustuokio moottoritien sillalla tuotti allekirjoittaneelle useammankin kyselyn siitä, mistä pääsee takaisin moottoritielle ja kohti Helsinkiä.

Nämä kysyjät olivat siis niitä, jotka olivat jatkaneet ohjeiden vastaisesti matkaa U-käännöksen sijaan sillan yli. Tähän tuskin voidaan vaikuttaa millään merkintäpolitiikalla, ihmisten vastaanottokyvyissä kun on suuria eroja. Liikenteen ohjaamista pitää tehostaa, mutta on selvää, että nuoret varusmiehet eivät tällaiseen jämäkkyyteen ihan kylmiltään kykene.

Etelään matkaava raskas liikenne joutuu sen sijaan ajamaan rampin jatkeena olevaa seututietä numero 143 muutaman sata metriä kiertoliittymään, josta niiden matka jatkuu takaisin sillalle ja sen jatkona olevalle rampille. Tällä matkalla ne ylittävät mennen tullen pohjoiseen matkaavan liikenteen käyttämän ajoväylän. Ennen etuajo-oikeutetulla seututie 143:lla on nyt tietysti väistämisvelvollisuudesta kertovat kärkikolmiot molemmista ajosuunnista.

Valkoisen pakettiauton olisi pitänyt varoa kuvan oikeassa reunassa näkyvää sinertävää henkilöautoa. Rampista toiseen ramppiin ajavat joutuvat ylittämään sekä valkoisia sulkuviivoja että keltaisen sulkualueen, mikä onneksi lisää heidän varovaisuuttaan. Poikkeava ajoreitti pitää ehdottomasti merkitä ajoratamaalauksilla.

Jo rauhallisen liikenteen aikana huomasi nopeasti, että nuo kärkikolmiot jäivät monelta autoilijalta huomioimatta jopa kirkkaassa auringonpaisteessa. Eräänkin raskaan yhdistelmän kuljettaja mätti liikenneympyrästä moottoritien suuntaan palatessaan isompia pykäliä sisään sitä tahtia, että poikittaisen liikenteen huomioimisesta ei ollut mitään tietoa. Tästä suunnasta tultaessa näkyvyys rampin suuntaan on lisäksi huomattavasti rajoitetumpaa kuin sillan yli ajettaessa.

Kuljettajan pitää tietenkin olla aina tarkkana, ja tarkkaavaisuuden vaatimus korostuu tällaisessa paikassa, jossa on poikkeukselliset liikennejärjestelyt. Valvontapisteellä olevat lukuisat ajoneuvot sotkevat kuitenkin helposti kokeneemmankin kuljettajan ajatuksia, ja liikenneympyrän suunnasta tulevat saattavat myös miettiä, että rampilta lähestyvät autot tulevat hänen ajosuuntaansa nähden vasemmalta.

Onneksi rampilta rampille matkanneista valtaosa ylitti seututie 143:n varovasti ilmeisesti tietämättä sitä, että he olivat etuajo-oikeutetulla väylällä. Tämän varovaisuuden varassa risteys ei voi kuitenkaan pitkään ”toimia”, ja tilanne on arkena aivan toinen, kun jonottaminen on saanut kuljettajat ärtyisiksi, ja matkaa halutaan jatkaa mahdollisimman pian ja vauhdikkaasti.

Etelään matkaavat isot autot käyvät kääntymässä taustalla näkyvässä liikenneympyrässä ja ylittävät tällä matkalla mennen tullen etuajo-oikeutetun tilapäisväylän. Rekan tulosuunnassa on sen verran leveä sulkualue, että ylimääräinen varoituskolmio sopii siihen helposti. Kuvan auto ei liity tekstissä kerrottuun tapaukseen, mutta siitä on silti poistettu autoon tai yritykseen liittyvät tunnukset.

Seututie 143:lla olevien kärkikolmioiden näkyvyyttä pitääkin pikaisesti tehostaa lisäämällä kolmio myös kaistan toiselle puolella ja varustamalla kolmiot keltaisilla vilkuilla – on tämä sääntöjen sallimaa tai ei. Lisäksi poikkeuksellinen liikennejärjestely vaatii ajoratamaalausten uusimisen samalla tavalla kuin mitä tehdään tietyömailla.

Myös muissa vastaavissa valvontapisteissä pitää tehdä liikenneturvallisuuteen liittyvät katsastukset ja vaadittavat korjaukset. Näissä paikoissa on toki melkoisesti poliiseja, mutta heillä on nyt muutakin tekemistä kuin selvittää onnettomuuksia, jotka voidaan välttää muuttamalla ajoratamerkintöjä ja tehostamalla liikennemerkkien havaittavuutta.