Ulkomailla rekkakuskit eristetään hytteihin – monen koronasta kärsivän maan läpi ajanut rahtari: Ottakaa tämä nyt tosissanne!

Manner-Euroopan läpi ajanut kuljetusalan ammattilainen havaitsi, että koronatartunnan uhkaan suhtaudutaan muualla eri vakavuudella kuin Suomessa.

Espanjasta parhaillaan hedelmälastia Suomen suuntaan tuova kuljettaja on katsellut ja kuunnellut ihmeissään, miten juuri toimintansa aloittaneilla Uudenmaan maakunnan rajatarkastuspisteillä toimitaan.

– Poliisit pysäyttelee ilman hengityssuojaimia ja toimittajat haastattelee kuskeja, ja puhutaan samaan mikrofoniin. Siellä ei ilmeisesti ymmärretä, miksi toi raja on suljettu!

Kuljetusalan ammattilainen ihmettelee tietysti myös sitä, miksi rekkoja edes pysäytetään.

– Muissa maissa, missä rajat ovat kiinni ja on ulkonaliikkumiskielto, niin suojavarusteet ovat kunnossa, ja rekat ajavat omaa kaistaa ohi ja vältetään turhaa kontaktia, että kuskit pysyvät terveinä ja työkykyisinä.

– Espanjassa ja Ranskassa tuo on sikäli helppoa, että siellä on rajalla tiemaksukopit, ja niissä on aina rekoille ja kuorma-autoille oma kaista. Rekoilla on tiemaksulaitteet, ja puomi aukeaa automaattisesti. Yksi poliisi riittää ohjamaan noin 500 metriä ennen toiset autot oikealle ja toiset vasemmalle. Rekkakuskien ei tarvitse avata ikkunaa eikä puhua kenellekään, vaan matka jatkuu. Huoltoasemilla ostetaan nafta ja maksetaan ulkona luukun kautta eikä päästä edes käymään sisällä.

Espanjassa suljettiin keskiviikkona suihkut, joten suomalaisrahtarin piti turvautua perävaunussa olevaan retkisuihkuun. –Vesikanisteri oli ollut vuorokauden rekan hytissä lämpiämässä, joten vesi oli ihan miellyttävän lämmintä. Ranskassa vessat ja suihkut olivat rajoitetusti auki, mutta auki kuitenkin!

Kuljettaja ihmettelee miksi rekkoja pitää Suomessakaan turhaan pysäyttää, jos autoja ei haluta tarkastaa jostakin muusta syystä.

– Mutta jos pysäytetään, niin pitää kyllä olla hengityssuojaimet ja hanskat. Voi se olla poliisikin, jolta sen tartunnan saa.

Kuljettaja ei saa osallistua lastin käsittelyyn

Myös lastin purku ja lastaus ovat muuttuneet todella merkittävästi. Kuljettaja ei osallistu esimerkiksi Espanjassa enää millään tavalla lastin käsittelyyn, eikä hän saa enää mennä sisälle terminaaliin. Auton ulkopuolella ollessaan hänen pitää käyttää hengityssuojainta.

– Lastaus- ja purkupaikoissa mitataan kuume ja asioidaan ulkoa luukun kautta. Firmat purkaa ja lastaa, eikä kuski saa tulla ulos hytistä. Joissakin paikoissa toimitaan tekstareilla, ja lastauspaikan portilla pysäytetään, mitataan kuume ja kerrotaan, mihin peruutetaan parkkiin. Espanjassa jopa rekkapesuissa kuskin pitää pysyä autossa ja työntekijöillä on suojanaamarit.

Kuljettajat istuvat lastausten ja purkamisten aikana autossaan, terminaaliin heillä ei ole nykyisin mitään asiaa. Kuvassa auton ulkopuolella oleva henkilö on terminaalin siivooja.

– Kun menin lastaamaan, niin porttivahti oli varustautunut hengityssuojaimin, turvalasein ja käsinein. Hän mittasi kuumeen ja kertoi ajo-ohjeet. Paperit laitettiin perävaunun taakse ja peruutettiin laituriin, ja kuljettaja istui rekassa lastauksen ajan. Lastauksen loppumisesta ilmoitettiin koputtamalla perävaunuun, kuitattu rahtikirja oli perävaunussa. Ja jos pitää käydä sisällä, niin kuskit ovat yksitellen odotustilassa ja pleksin takaa keskustellaan suojavarusteet päällä.

Myös toiminta Suomen satamissa ihmetyttää yrittäjäkuljettajaa.

– Espanjasta tulee karavaanareita samoilla laivoilla kuin me, ja kun tullaan Vuosaareen, niin siellä ne korkeintaan puhallutetaan. Kuskeilla on oma messi ja omat hytit, mutta esimerkiksi ruokailu on samassa tilassa niiden kanssa. Mutta ei se taida ketään kiinnostaa, eikä niitä ohjata karanteeniin!

Ilta-Sanomien haastattelema kuljetusyrittäjä lähti Suomesta kohti Espanjaa reilu viikko sitten, purki lastin tiistaina Barcelonassa ja otti lauantaina hedelmälastin Valenciasta. Sunnuntaina hän saapui Saksaan Ranskan ja Luxemburgin kautta. Kärryn kuljettaja jätti Travemündeen, mistä se tulee laivan kyydissä Suomeen. Kuljettaja itse jatkaa nupilla Hollantiin hakemaan Suomeen tulossa olevan kärryn.