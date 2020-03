Ford Puma on tehty samalle perusrakenteelle kuin pikkuauto Fiesta, mutta Pumaa on kasvatettu joka suuntaan reilusti. Esimerkiksi tilojen kannalta tärkeää akseliväliä on lähes kymmenen senttiä enemmän kuin Fiestassa.

Kevythybriditeniikalla varustettu Ford Puma onnistuu perusasioissa erinomaisesti.

Jos pistokehybridivyörytys tuntuu ärsyttävältä, eikä latauskaapelin päivittäinen kytkeminen tunnu omalta jutulta, voisi näppäränkokoinen Ford Puma olla kiinnostava ja kohtuuhintainen autouutuus.

Puma on Fiestasta korotettu ja joka suuntaan reippaasti pullistettu kevythybridi-crossover. Sitä ei voi ladata ulkoisella laitteella, mutta toisaalta kulutussäästöä kertyy hybriditekniikan ansiosta kolme prosenttia.

Onko se paljon vai vähän, voi jokainen päättää omista lähtökohdistaan.

Fordin suunta on nyt oikea. Autovalmistajien on pakko hillitä kulutusta kaikin tavoin, jos aikomuksena on Euroopassa toimia. Miedon hybriditekniikan käynnistinlaturi tuottaa 15,6 hevosvoimaa tehoa ja 55 newtonmetriä vääntöä.

Puman kylkiin ja pyöränkaarien muotoihin on haettu trendikästä lihaksikkuutta. Etuvetoisen Puman maavara on reilut 16 senttiä.

Toinen järjestelmän keskeinen osa on 10 Ah:n litiumioniakku. Lisäksi Pumassa on laajennettu Start/Stop-järjestelmä, jonka toiminta alkaa hitaammilla nopeuksilla rullattaessa, eli alle 20 km/h vauhdeissa. Tämä on sitä kuuluisaa bensiinin avulla toteutuvaa itselatautuvuutta. Parempi näin kuin ei ollenkaan.

Puman vetovoima perustuu eloisaan muotoiluun. Melkoinen puusilmä pitää olla, jos ei näe yhtäläisyyksiä Puman ajovalojen, keulajärjestelyjen ja konepellin muotojen osalta – hieman yllättävästikin – Porsche Cayennen keulaan. Kokoluokka on eri, mutta ideoissa on paljon samaa. Ford kutsuu itse ajovaloja ”kanootin” muotoisiksi. Kokonaisuutena parasta Pumassa ovat sen sopusuhtaiset mittasuhteet. Auto on luonnossa hyvännäköinen pikkuauto.

Ohjaamossa viihtyy hyvin. Ajoergonomiassa ei ole huomautettavaa.

Tiloiltaan Puma on onnistunut. Edessä kuljettaja löytää helposti sopivan ajoasennon, eikä matkustajankaan puolella tarvitse kyyristellä. Ohjauspyörä säätyy mallikkaasti. Näkyvyys ulos on hyvä, mutta etuistuinten reisituki on vaatimaton.

Pumassa ahkeroi aiemmin esitelty, litraisen ja kolmesylinterisen EcoBoost -moottorin toisen sukupolven versio. Puksuttimessa on kolme sylinteriä, ja saatavilla ovat 125- ja 155-hevosvoimaiset padat.

Koeajoon ottamamme heikompi moottoriversio vie Pumaa vain kohtalaisella tempolla eteenpäin. Sen paras puhti herää lähempänä 1 500 rpm käyntinopeutta. Manuaalivaihteistoa saa ajoittain hämmennellä ahkerasti. Onneksi laatikko on sujuvatoiminen, sillä automaatin mukana täytyisi samalla hyvästellä kevythybriditekniikka.

Takaistuimella on 4,2-metriseen kokonaispituuteen nähden kohtuullisesti tilaa.

Auto kulutti reilun 600 kilometrin koeajossa keskimäärin 6,4 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 70 km/h.

Toinen erottuva onnistuminen Pumassa on Fiestan ja Focuksen tapaan miellyttävä ajettavuus. Auto kääntyy mutkiin täsmällisesti, eikä ohjaustuntumassa ole juurikaan moitteen sijaa. Kuljettaja saa etenemissuunnasta hyvän palautteen, ohjausvaste on onnistuneen läsnä oleva ja auton alusta suoriutuu jousituksen pintatanakkuudesta huolimatta – ehkä jopa sen ansiosta – kokonaisuutena hienosti.

Hands free -tavaratilan kansi on reilun 800 euron lisävaruste, ja sen mukana tulee myös avaimeton kulku ja käynnistys.

Perusmuodossaan 401 litran tavaratila on kooltaan hyvä, ja kontin laajennuskin onnistuu ilman erityistä lisäjumppaa.

Alustarakenteiden osalta Puma ei tarjoa uutta tai erikoista, mutta Fiestan peruspalikat on päivitetty taidokkaasti isomman auton tarpeita vastaaviksi. Lopputulos on toimiva ajokokemus, jota vain auton ura- ja sivutuuliherkkyys heikentävät. Koeajo suoritettiin talvirenkain, mikä voi vaikuttaa viimemainittuihin.

Varustelun suhteen Puma on jo Titanium-tasolla onnistuneesti höystetty. Kahdeksantuumainen värikosketusnäyttö tulee aina vakiovarusteena suomenkielisen Sync 3 -tietoviihdejärjestelmän mukana. Navigointi sisältyy hintaan, samoin automaatti-ilmastointi.

Nokalla ahkeroi 999-kuutiosenttimetrinen kevythybridimoottori. Sylintereitä siinä on kolme.

Päiväajo- ja lähivalot ovat leditekniikkaan perustuvat, ja esimerkiksi vakio-sport-istuimissa on sähköisesti säädettävä ristiselän tuki sekä mukavasti stimuloiva hierontatoiminto. Turvavarustelu on nykyaikaista: muun ohella törmäyksenestoavustin, kaistallapitoavustin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä kuuluvat aina hintaan.

Takavaloumpion sisälle tiivistyi koeajon aikana kosteutta. Sama ilmiö tapahtui aikoinaan Ford Edgen koeajolla. Onko kyseessä merkkiongelma?

Niin sanotun B-segmentin korotetut crossoverit ovat tällä hetkellä Euroopassa jyrkässä nousukiidossa.

Kokonaisuutena Ford Puma on sinisen ovaalin insinööreiltä oivallinen uutuus näihin kahinoihin, mistä todisteena on uutuuden huomattava menestys Vuoden Auto Euroopassa 2020 -kisassa.

Välipohjan alla sijaitseva 80 litran näppärä Megabox soveltuu monenlaiseen käyttöön. Likaiset tai pölyiset tavarat saa kätevästi pois tieltä. Poteron voi puhdistaa vedellä. Pohjassa on tyhjennystulppa.