Ikäihmisten ajokortin uudistamiseen tuli helpotuksia

Ajokortin uudistamisessa tarvittavan lääkärinlausunnon toimittamiseen on tullut puolen vuoden lisäaika.

Traficom on helpottanut ajokortin uudistamista mahdollistamalla lääkärinlausunnon toimittamisen jälkikäteen. Määräajan voimassa oleva helpotus koskee pääasiassa yli 70-vuotiaita henkilöitä, mutta sen piiriin kuuluvat myös ne yli 45-vuotiaat kuorma- ja/tai -linja-auton ajokortin haltijat, joiden kortti vanhenee lähiaikoina.

Traficom ja poliisi ovat poikkeuksellisen tilanteen takia tehneet muutoksia ajokortin uudistamiseen niiden asiakkaiden osalta, jotka tarvitsevat ajokortin uudistamiseen lääkärinlausunnon. Taustalla on koronapandemia, jonka takia terveydenhuolto on kuormittunut ja kiireettömiä lääkäriaikoja on peruttu tai siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

Lääkärintodistus vasta myöhemmin

Jos ajokortin voimassaolo on päättynyt tai päättyy 13.3.–31.5.2020 välisenä aikana, niin ajokortin uudistamisen yhteydessä ei tarvitse poikkeuksellisesti toimittaa lääkärinlausuntoa, vaan se voidaan toimittaa poliisille kuuden kuukauden kuluessa ajokortin uudistamisesta. Lääkärinlausunnon toimittamisesta tulee muistutuskirje noin neljä kuukautta ennen lääkärinlausunnon toimittamisen määräpäivää.

Lääkärinlausunnon tarvitsevien pitää kuitenkin tehdä ajokortin uudistaminen ennen sen vanhenemista Ajovarman toimipisteessä. Tätä varten pitää varata aika. Helpotus koskee siis vain lääkärintodistuksen toimittamista.

Jos ajokortti kuitenkin vanhenee ja ajo-oikeus poistuu, niin tilanteen pystyy korjaamaan ilman lisäkustannuksia ja eritystoimenpiteitä – lääkärinlausunnon hankkimista lukuun ottamatta – kahden (B-kortti tai sitä alempi) tai vuoden (kuorma- ja/tai linja-autokortti) aikajänteellä.