IS:n ensitestissä Yamaha TMAX – huippusuosittu skootteri sekä työmatkoihin että mutkateille

Vaikka TMAX on suunniteltu kaupunkiajoon, niin sillä kurvailee mielellään myös mutkateillä.

Jos nyt elettäisiin normaalia kevättä, niin esimerkiksi Pariisissa, Milanossa ja Berliinissä ei voisi olla näkemättä Yamaha TMAX -skootteria. Se on nimittäin yksi suosituimmista työmatkakiitureista Euroopassa.

T-Maxia liikuttaa kaksisylinterinen, nelitahtinen moottori. Iskutilavuutta moottorista löytyy 562 kuutiosenttiä. Moottori tuottaa tehoa 35 kilowattia, joten TMAXia saa ajaa A2-ajokorttiluokan kortilla.

Moottori täyttää jo nyt ensi vuonna voimaan tulevan EURO 5 -päästödirektiivin.

TMAXia on myyty vajaan 20 vuoden aikana Eurooppaan peräti 276000 kappaletta.

Jos joku miettii, kuinka helppoa tai vaikeaa tällä skootterilla on ajaa, niin vastaus tulee tässä:

Ensin TMAX tiputetaan keski- tai sivutuelta pois. Virta-avainta ei tarvitse laittaa paikalleen, sillä käynnistys on avaimeton. Sitten painetaan starttinappia ja moottori hörähtää käyntiin. Koska skootterissa on variaattoriveto, ei kytkinkahvaa tai vaihteistoa ole lainkaan. Liikkeelle lähtöön riittää pelkkä kaasukahvan kääntäminen.

Moottorin tuottama äänimaailma on miellyttävän hiljainen.

Ajokin päälle nouseminen on helppoa, koska jalan saa nostettu keskitunnelin ”lävitse”. Eli jalkaa ei tarvitse heilauttaa satulan ylitse kuten moottoripyörissä. Ajo­asento on väljä.

Istuinkorkeutta löytyy 80 senttiä, joten lyhyelläkin yltävät jalat helposti maahan. Jarrut ovat tehokkaat ja luonnollisesti lukkiintumattomat.

TMAXeja on ilmeisesti varastettu Euroopassa niin paljon, että Yamaha on tehnyt skootterista lähes varastamattoman. Kun sen nostaa keskituelle, voi keskituen lukita asentoonsa sähköisellä lukolla. Takapyörä pysyy ilmassa, eikä skootterilla voi ajaa, eikä sitä voi työntää.

Istuimen alla on kätevä säilytystila.

Käytännössä sen saa varastettua vain kantamalla se miehissä pakettiautoon. Tosin komeus painaa 218 kiloa, joten varkailta vaaditaan voimia.

Jousitus on tukeva. Vaikka se on suunniteltu kaupunkiajoon, niin ei se vierasta mutkateitä lainkaan. Itse asiassa se on mutkatiellä parempi kuin moni ”oikea” moottoripyörä.

Tosin vain 15-tuumaiset renkaat tuntuvat pienempien hyrrävoimien vuoksi lievästi rauhattomilta.

Työmatka-ajossa TMAX on kuitenkin parhaimmillaan.

Siinä ajassa missä etsii vielä autolleen parkkipaikkaa, on TMAX ollut jo jonkin aikaa pysäköity. Sen saa pysäköityä pieneen koloon.

Keski-Euroopassa kaksipyöräiset ajavat ruuhkassa seisovien autojen välistä. Kaikki mukautuvat ilmiöön. Suomessa poliisi on sakottanut tästä ”line splittailusta”, tosin kaikki poliisit eivät siihen puutu, ainakaan silloin, jos autot seisovat paikallaan.

Työmatka-ajossa TMAX on niin kauan hyvä, kun keli ei ole sateinen. Tosin siihen saa hankittua lisävarusteena saatavan, kankaisen jalkojen suojan (187 euroa), niin ainakin jalat pysyvät kuivina.

Yamaha ilmoittaa skootterilleen aika kovat kulutuslukemat. Yhdistetty kulutus on peräti 4,8 litraa sataselle. Se on paljon näin pienelle laitteelle. Variaattoriveto ei ole taloudellinen ratkaisu.

Variaattoriveto ei ole taloudellinen ratkaisu.