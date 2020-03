Älä päästä koronavirusta pesimään: Näin desinfioit autosi oikein

Koronavirus voi tarttua pintojen kautta. Siksi auto kannattaa desinfioida kauttaaltaan. Esimerkiksi lasipintoja varten on olemassa käteviä puhdistussuihkeita, jotka eivät jätä raitoja.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi kaikki auton kosketuspinnat kannattaa puhdistaa.

Koska autossa on paljon pintoja, joita kosketaan käsin säännöllisesti, on mahdollisuus viruksen leviämiselle käsikosketuksen kautta olemassa.

Tällaisia pintoja ovat muun muassa ovenkahvat, turvavyöt, avaimet, virtalukko tai käynnistyspainike, ohjauspyörä, vaihdevalitsin tai kosketusnäyttö. Siksi epidemian aikana on suositeltavaa puhdistaa auton sisäpuolelta oleellisimmat kosketuspinnat säännöllisesti.

Perusteellinen auton desinfiointi saattaa tuntua liioittelulta, mutta koronaviruksen leviämisriskin vuoksi on parempi pelata varman päälle. Käytännössä työ ei vie puolta tuntia kauempaa, ja sopii erinomaisesti auton kevätsiivouksen yhteyteen, kun puhdistusvälineitä on valmiiksi esillä.

Puhdistus tapahtuu aina puhtaimmista kohteista likaisimpiin päin. Avainroolissa ovat kaikki usein kosketeltavat pinnat.

Jos epäily koronavirustartunnan saaneesta matkustajasta on vahva, auto tulee puhdistaa sisätiloiltaan perusteellisesti heti matkan jälkeen.

Sopivat vaatteet

Pukeudu helposti puhdistettaviin työvaatteisiin ja pestäviin kenkiin. Jos epäilet, että autoa on käyttänyt koronatartunnan saanut henkilö, on lisäksi syytä käyttää nestettä läpäisemätöntä pitkähihaista suojatakkia tai -esiliinaa. Kotitarpeista sadeasu soveltuu tähän hyvin. Jos asussa on huppu, se kannattaa nostaa suojaamaan hiuksia ja päätä.

Oikeanlaiset käsineet

Varaa käsineiksi tarpeeksi vahvat kertakäyttökäsineet, kumihanskat tai suojakäsineet (esimerkiksi nitriilikumikäsineet, joiden vähimmäispaksuus 0,3 mm, standardi EN 374-1).

Suojaudu höyryiltä ja roiskeilta

Hengityssuojan käyttöä ei suositella yleiseen käyttöön. Sen sijaan suu- ja nenäsuojuksella voi suojautua puhdistuskemikaalien höyryiltä sekä roiskeilta.

Ensin peruspuhdistus

Aluksi auton peruspuhdistus tehdään tavanomaiseen tapaan käyttäen esimerkiksi heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Poista lattiamatot ja imuroi lattiat, poista irtoroskat erilliseen roskapussiin. Kosketusnäytön puhdistamiseen on usein omat pyyhkeensä ja puhdistusaineensa. Tekstiilien ja mattojen puhdistukseen on myös omat tuotteensa.

Pintojen desifiointi

Desinfioivassa auton sisäpesussa hallintalaitteet ja muut keskeiset kosketuspinnat pyyhitään desinfioivalla pesuaineella. Desinfiointiainetta käytetään kosketuspintojen ja näkyvien erite- ja roisketahrojen puhdistamiseen.

Mahdolliset roisketahrat pitää imeyttää kertakäyttöiseen imuliinaan, esimerkiksi talouspaperiin, ennen desinfektioaineen käyttöä. Desinfioinnissa kosketuspinnat käsitellään alkoholipitoisella (esimerkiksi 70-prosenttisella etanolilla) tai klooripitoisella desinfektioliuoksella.

Ota huomioon että desinfiointiaineet voivat vaurioittaa pintoja! Yli 0,5 prosentin klooripitoisuudet on huuhdeltava pinnoilta. Liuoksen käytön jälkeen pinnat on pyyhittävä märällä kertakäyttöliinalla, kun vaikutusaika on kulunut.

Hävitä siivousjäte huolellisesti

Siivouksessa syntyneet jätteet pakataan erilliseen jätesäkkiin, joka suljetaan ja toimitetaan välittömästi sekajäteastiaan. Suojakäsineiden ja muiden suojainten riisumisen jälkeen puhdista kädet lämpöisellä vedellä ja saippualla. Pese kädet kyynärvarsia myöten.

Ohjeet on laadittu yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.