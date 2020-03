IS-koeajossa Mersun uusi farmarikorinen dieselhybridi C 300 de – kelpo keskikulutus

Töpselistä ladattavien dieselautojen tarjonta ei ole suuren suurta. Mersulta sellaisia kuitenkin löytyy.

Sähköllä kaupungissa ja maantiesiirtymät taloudellisesti ilman välitankkauksia, tutusti kaasuöljyllä. Siinä jonkinlaisessa pähkinänkuoressa Mercedes-Benzin dieselhybridien syvin idea.

Ajoakku syö ikävästi tavaratilaa. Fiksusti kierteiselle latausjohdolle on oma, vähän ahdas säilytyspaikkansa.

Alkujaan isommassa E-sarjalaisessa esitelty voimalinja on nykyään saatavilla myös Mersun pykälää pienempään C-sarjaan, jossa se tottelee mallimerkintää 300 de. Vaikka tekniikka on ennestään tuttua, on yhdistelmä kiinnostava.

C-sarjan alempi asemointi, pienempi koko ynnä omapaino nimittäin laskevat entisestään sekä kulutusta että virallisista päästögrammoista riippuvaa autoveroa – osin yhdessä ja osin erikseen.

Lisäksi mallin lähtöhinta on luonnollisesti vastaavaa E-sarjalaista selvästi edullisempi, eli farmarina reilut 50 000 euroa. Siitä autoveron osuus on kohtuulliset alle 2 000 euroa.

Mutta kuinka ”höyryillä” Mersun töpselidieselin saa C-korisena lopulta kulkemaan?

Energianäyttö erottaa C 300 de:n perusdieselistä. Auton sisäinen laturi on ilahduttavan tehokas.

Sähkö on tietysti tässä avainasemassa, ja virtaa ajoakuissa riittääkin teoriassa jopa yli viisikymmentä kilometriä. Kevään viileissä keleissä sähkötodellisuus pyörii kuitenkin suuruusluokassa 25-40 kilometriä.

Dieselhybridillä parhaat talouslukemat saavuttaa siis säästämällä sähkö sinne missä se on parhaimmillaan, eli taajama-ajoon. Pidemmät maantiesiirtymät painetaan toisin sanoen dieselillä. Sitä varten Mersussa on painike, jota painamalla ajosähköä voi säästää myöhempää käyttöä varten.

Latausluukku löytyy takapuskurista.

Osa ladattavista hybrideistä on tunnetusti pelkkää polttomoottoria käytettäessä tunnetusti varsin janoisia, mutta Mercedeksen dieselhybridin taloudellisuus ei onneksi rakennu pelkän akkuajon varaan.

Melko huolettomasti, eli vain pienesti aktiivisella nappileikillä ja lähinnä ainoastaan mukavimmissa tilanteissa lataamalla, C 300 de:llä pääsi koeajossa noin kolmen litran keskikulutukseen. Lukua voi pitää mukavalle matka-autolle ihan kelpo tuloksena.

Bonuksena autossa on myös miellyttävästi vääntöä, joka mahdollistaa isotkin mökkikuormat, kärrynvedon sekä ripeät ohitukset. Ainut isompi miinuspuoli löytyy tavaratilan akkupaketista, joka syö muuten ihan hyvää ruumaa aika ikävästi.

Ajo-ominaisuuksissa akkujen tuoma lisäpaino tuntuu eräänlaisena raskautena, mikä syö hieman parasta sporttisuutta, mutta tuo menoon eräänlaista ison auton tuntua.

Ilahduttavaa pistoke-Mersuissa on myös hyvä latausteho, joka nopeuttaa muun muassa markettien asiointilatureiden käyttöä.

Muilta osin C-pistokehybridin hyvät ja huonot puolet vertautuvatkin sitten varsin vastaavaan perusdieseliin.