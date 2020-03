Katse koronakriisin jälkeiseen aikaan: Kaksi autovalmistajaa selviää voittajina – toinen yllätys?

Tieto- ja analytiikkayritys Global Data povaa vuodesta 2020 autoalalle hyvin vaikeaa.

GlobalDatan kokoamasta tutkimusaineistosta käy jo nyt ilmi, että koronaviruskriisin vaikutukset ovat tänä vuonna voimakkaasti kielteisiä autoteollisuusalalle. Kriisi vaikuttaa kaikkiin suuriin alan yrityksiin haitallisesti.

Global Datan raportissa "Automotive Sector Scorecard 2020" maailman suurimpien autovalmistajien kyky selvitä kriisin läpi listataan laajan analyysin avulla. Listatuista autovalmistajista Tesla ja Toyota johtavat autoteollisuusyritysten joukkoa vahvimpina selviytyjinä.

Luokituksessa otetaan huomioon monet yrityksen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät, kuten maantieteellinen sijainti. Koronaviruskriisistä on ennustettu suhteellisen lyhytaikaista häiriötekijää autoteollisuudelle, mutta muut kehityssuuntaukset, kuten sähköautojen yleistyminen, ovat tärkeitä keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymille. Tämä selittää osittain Teslan sijoituksen ryhmän kärjessä, Global Data täsmentää tilannetta raportissaan.

– Koronakriisi koskettaa autoteollisuuden yrityksiä voimakkaasti sekä tarjonnan että kysynnän osalta tänä vuonna. Toimitusketjut ovat jo häiriintyneet ja markkinakysyntä on maaliskuussa yhtäkkiä romahtanut alan tärkeimmillä toiminta-alueilla. Näyttää siltä, että markkinoiden kysyntäkriisi ja yritysten myyntivolyymin menetys ulottuvat myös toiselle vuosineljännekselle ennen kriisitilanteen vakauttamista ja toipumista sen jälkeen, Global Datan autoteollisuusanalyytikko Calum MacRae kommentoi tilannetta.

– Autoteollisuudella on edessään erittäin vaikea vuosi. Alan toimijoiden yhdistämiset ja rakennemuutokset ovat väistämättömiä. Kärkeen sijoittuva Tesla on onnekas, koska se on vasta aloittanut tuotannon Kiinassa. Jos ei ole ollut paljon menetettävää, on vahvoilla. Samoin toiseksi sijoitettu Toyota hyötyy monipuolisesta maantieteellisestä jalanjäljestään kriisin aikana, MacRae toteaa.

Koronakriisin arvioidaan nopeuttavan alan muutospaineita ja lisäävän epävakautta kuluvan vuoden aikana. Suomessa uusien autojen todennäköinen kysynnän väheneminen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana johtaa maamme autokannan vanhenemisen jatkumiseen ja sillä saattaa olla vaikutuksia myös alan työllisyystilanteeseen, mikäli kriisi pitkittyy.