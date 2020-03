DS 9 on uusi edusluokan sedan.

DS 9 saapuu ranskalaisen premium-merkin malliston huipulle. Auto on emoyhtiö PSA:n mukaan sekoitus taidokasta suunnittelua, perinteitä ja viimeisintä teknologiaa.

Kuten DS:ltä odottaa saattaa, kehityksessä on menty tyyli edellä: auton siluetti on eleganssi ja linjakas. DS 9 -mallin pituus on 4,93 metriä ja leveys 1,85 metriä. Konepeltiä koristaa Clous de Paris -merkki, joka on aiemmin nähty DS:n sisätilojen tunnuksena, ja jota nyt käytetään ensimmäistä kertaa myös ohjaamon ulkopuolella.

Tunnusomaiset muodot jatkuvat etusäleiköstä konepellin, tuulilasin ja katon kautta tavaratilan kanteen katkeamattomina. Kyljet ovat virtaviivaiset ja ne jatkuvat yhtenäisinä etuosan ajovaloista takavaloihin. Kunnianosoituksena alkuperäiselle vuoden 1955 DS-mallille koristavat DS 9 -mallia kartionmuotoiset listat katon ulkolaidoilla.

DS 9:n takaosassa verkkomaisiksi muotoillut takavalot lisäävät kolmiulotteista ilmettä. Niiden alapuolella viistoon kulkevat miekkamaiset koristeet ovat niin ikään kunnianosoitus, tältä osin 1930-luvun suurten ranskalaisten korinvalmistajien muotoiluelementeille.

Pistoke heti mukana

DS 9 -malli saapuu markkinoille aluksi ladattavana hybridinä. Voimalinjan muodostavat pistokeladattavasta Peugeot 508 PHEV:stä tuttu, turboahdettu PureTech-bensiinimoottori, kahdeksanportainen automaattivaihteisto sekä sähkömoottori. Auto on etuvetoinen.

Sähkömoottorin enimmäisteho on 80 kW (110 hv) ja vääntö 320 Nm. Sitä käytetään liikkeelle lähdössä, tehostamaan kiihdytyksiä ja nollapäästötilassa ajamiseen aina 135 km/h nopeuteen saakka. Ajoakuston kapasiteetti on 11,9 kWh. Kuljettajan käytössä on 225 hv ja 40–50 kilometrin toimintamatka (WLTP) päästöttömästi.

DS 9:n sähkökäyttötila on aina automaattisesti valittuna, kun auto käynnistetään. Sitä täydentää hybriditila, joka on suunniteltu ohjaamaan eri käyttövoimamahdollisuuksia niin täyssähkön, polttomoottorin tai näiden yhdistelmän voimin ajettaessa. Sport-tila ottaa irti kaiken käytettävissä olevan polttomoottorin ja sähkömoottorin yhteistehosta säätämällä kaasupolkimen asetuksia, vaihteistoa, ohjausta ja aktiivijousitusta.

Hukkaenergia talteen

DS 9 käyttää energiantalteenottojärjestelmää, jonka avulla akku latautuu aina jarrutuksen yhteydessä. Energiantalteenottoa voidaan vahvistaa tehostetun jarrutuksen avulla; tämä ominaisuus valitaan vetämällä vaihteenvalitsinta taaksepäin (B-valinta).

Lisäksi E-Save -toiminto varmistaa, että käytettävissä ovat aina etukäteen valitut tasot akkuun tallennettua energiaa, jotta tietyt osat matkasta voidaan tehdä nollapäästötilassa. Näin voidaan menetellä esimerkiksi silloin, kun kuljettaja tietää, että on ajamassa matalan päästötason alueille tai kaupungin keskustaan.

Jyrkästi viettävä fastback-tyylinen takaikkuna kiinnittää huomion.

Auton 7,4 kW:n laturin avulla akun voi ladata puolessatoista tunnissa vakiovarusteena toimitettavan kaapelin avulla kotona tai julkisessa latauspisteessä. Auton saapumisen ajankohdasta Eurooppaan ja Suomeen ei vielä ole tarkempia tietoja saatavilla.