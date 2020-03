Rovaniemeläisen Roadscanners Oy:n kehittämä skannausdiagnostiikka säästää verovaroja.

Suomen tieverkko on tunnetusti yhä heikentyvässä kunnossa. Vuosien varrella teiden kunnossapitoon ja perusparannukseen ei ole löytynyt tarpeeksi varoja, vaikka esimerkiksi vuonna 2018 autoilijoilta ja tieliikenteestä kerättiin ennätysmäärä verotuloja, eli noin 8,4 miljardia euroa. Siitä huolimatta tieverkoston korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta.

Kun kunnostustöihin on sitten lopulta päästy, tapana on ollut, että tietty tiejakso päällystetään kokonaisuudessaan sekä hyviltä että huonoilta osin. Todellisuudessa esimerkiksi kymmenen kilometrin matkalla on rovaniemeläisen Roadscanners Oy:n tutkimusten mukaan oikeasti korjaamista vaativaa osuutta tyypillisesti yhdestä kolmeen (1 – 3) kilometriä.

Rahaa hukataan siis yrityksen mukaan turhaan päällystämiseen, mistä yritys on saanut ideansa. Roadscanners sai vuonna 2018 kansainvälisen tiealan järjestön IRF:n palkinnon. Palkinto myönnettiin Roadscannersin, Väyläviraston ja kolmen ELY-keskuksen yhteiselle Pehko-projektille, jonka tavoitteena on kasvattaa päällysteiden käyttöikää uusilla päällystettyjen teiden ylläpidon ja hoidon käytäntöjen avulla.

Uudessa mallissa päätöksenteko perustuu pääosin Roadscannersin kehittämään teknologiaan. Skannausdiagnostiikalla pystytään paikantamaan tieverkoston kunnon oikeat ja todelliset ongelmat.

– Pystymme diagnostiikallamme löytämään teiden ongelmakohdat ja selvittämään, miksi ne ovat huonoja eli löytämään ongelmien juurisyyt. Sen jälkeen voidaan juuri näihin ongelmakohtiin keskittää täsmälleen oikeat korjaustoimenpiteet, Roadscannersin toimitusjohtaja Timo Saarenketo sanoo.

Neljä vuotta käynnissä olleen projektin tuloksena Lapin ja Keski-Suomen testialueilla päällysteiden laskennalliset vuosikustannukset ovat jo pudonneet 20 – 36 prosenttia.

– Tie- ja katuverkon kunnossapito ei ole aina rahasta kiinni, vaan enemmänkin siitä, miten asiat tehdään. Täsmällistä diagnostiikkaa hyödyntäen nykyinen tieverkko saadaan korjattua ja pysymään kunnossa ilman suurempia korjauksia ainakin seuraavat 10 – 20 vuotta. Rahaa ei kymmenen vuoden aikana tarvita kokonaisuudessaan juurikaan enempää kuin nykyisessä tiepolitiikassa, Saarenketo toteaa.

Vuonna 2018 aloitettiin uusi Pehko-pilotti myös Uudenmaan alueella.