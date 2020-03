Keskuskauppakamari vaatii tavaraliikenteen turvaamista – ”Nyt on oikea hetki karsia tarpeetonta byrokratiaa”

EU:n sisärajoilla on nyt tavaraliikennettä palvelevia ns. vihreitä kaistoja. Niiden lopullinen toimivuus on kuitenkin vielä arvoitus.

Koronaviruspandemia vaikuttaa voimakkaasti myös tavaraliikenteen kulkuun Euroopassa. Kauppakamari vaatii liikenteen sujuvuuden varmistamista nopeilla toimenpiteillä.

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood kertoo, että pitkät rekkajonot Euroopan sisärajoilla viivästyttävät nyt rahtia ja vaikeuttavat ammattikuljettajien työolosuhteita.

– Tilanne on muuttunut nopeasti ja tulee muuttumaan jatkossakin. Henkilöliikenteen rajoituksista huolimatta on tärkeää, että tavaraliikenne saadaan sujumaan. Suomen talous on verkottunut globaalitalouteen ja häiriöt logistiikkaketjuissa tuntuvat heti viennissä ja tuonnissa. Nyt on oikea hetki karsia tarpeetonta byrokratiaa, joka ei ole olennaista viruksen leviämisen estämisessä tai hidastamisessa, Wood sanoo.

Euroopan komission tavoitteena on kuitenkin pitää tavarankuljetukset liikkeellä myös poikkeusajasta huolimatta.

Käytännössä jäsenvaltioiden on nimettävä merkitykselliset rajanylityspaikat ja taata näillä rajanylityspaikoilla ”vihreät kaistat” kaikille tavarankuljetuksille. Komissio on lisäksi asettanut 15 minuutin enimmäisajan sisältäen raja- ja terveystarkastukset maaliikenteen rajanylityksille.

Woodin mukaan komission aloite on erittäin tervetullut, ja sillä autetaan tavaraliikenteen sujuvuutta Euroopassa.

– Ammattikuljettajat tekevät arvokasta työtä sekä kotimaan että ulkomaanliikenteessä. On tärkeää, että ammattikuljettajille ei aseteta aiheettomia karanteeni- tai matkustusrajoitteita ja että heille taataan turvalliset työolosuhteet myös poikkeuksellisissa oloissa.

Kauppakamari vaatii esimerkiksi, että vihreillä rajaylityskaistoilla rajamuodollisuudet on kevennettävä minimiin eli asiakirjat on voitava toimittaa tai esittää sähköisesti.

Woodin mukaan kuljettajille on lisäksi annettava mahdollisuus pysyä ajoneuvossa tarkastusten ajan ja kuljettajilta ei tulisi vaatia muita asiakirjoja kuin henkilöllisyystodistus, ajokortti ja mahdollisesti todistus työnantajalta.

– Tavaroiden liikkuvuuden turvaamiseksi viranomaisten tulee mitoittaa rajoitukset tarkasti. Komissio kehottaa jäsenmaita keskeyttämään voimassa olevat rajoitukset, kuten ajokiellot viikonloppuisin tai öisin.

Euroopan komissio julkaisi eilen 23. maaliskuuta suositukset tavaraliikenteen toimivuuden takaamiseksi unionin sisämarkkinoilla pandemian aikana.

