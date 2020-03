Volkswagen kohtaa muuttuvat ajat mukautumalla – ja lopettaa yllättäen kaasuautojensa kehitystyön.

Ajat automaailmassa ovat muuttumassa kovaa tahtia. Financial Times kertoi tammikuussa, kuinka Volkswagen-konsernin toimitusjohtaja Herbert Diess kertoi Berliinissä yrityksen 120:lle avainhenkilölle, että saksalaisjätin on "teurastettava joitain pyhiä lehmiä" ja kuinka "perinteisten autonvalmistajien aika on ohi."

Vain muutos on siis pysyvää.

Kommentillaan perinteisiin autovalmistajiin Diess viittasi yhdysvaltalaisen kilpailijansa Teslan rakettimaiseen nousuun maailman toiseksi suurimmaksi autovalmistajaksi (yrityksen osakkeiden markkina-arvolla mitattuna).

Teslan osakearvo nousi tammikuussa yli sataan miljardiin dollariin, eli noin 96 miljardiin euroon. Volkswagen-konserni putosi näin mitattuna maailman kolmanneksi suurimmaksi autovalmistajaksi.

Diess painotti puheessaan sitä, että Teslaa arvostetaan ennen kaikkea nykyaikaisena teknologiayrityksenä, kun taas Volkswagenia arvioidaan autoyrityksenä. Saksalaisen autojätin on siirryttävä kohti uutta, koska Diessin mukaan erityisesti ohjelmisto-osaaminen määrittelee Volkswagenin tulevaisuuden.

– On aika siirtyä suurten muutosten ohjaamina kohti sähköistämistä, mutta samalla silmällä pitäen voittomarginaaleja, Volkswagen-konsernin toimitusjohtaja totesi pitämässään puheessa.

– Myrsky on vasta alkamassa, Diess sanoi.

Kaasuautot tiensä päässä?

Volkswagenin tulevaisuudensuunnitelmat saivat maaliskuussa ylleen lisävaloa, kun Diess ilmoitti Handelsblattille antamassaan haastattelussa, että yhtiö ei enää kehitä uusi maakaasu- ja biokaasumalleja.

Volkswagen yhtymä on ollut käytännössä ainoa Euroopassa toimiva autovalmistaja, jolta on voinut saada uuden kaasuauton esimerkiksi Suomeen. Nyt kelkka siis kuitenkin hiljalleen kääntyy.

Ilta-Sanomat kertoi jo reilu vuosi sitten, kuinka suuret autovalmistajat suhtautuvat kaasuautomallien tuotantoon.

Kaasuautoilun sijaan VW-konserni panostaa vahvasti sähköistymiseen. Akkusähköautojen tarjontaan, tuotekehitykseen sekä latausinfrastruktuurin kehittämiseen on varattu yhtiön suunnitelmissa ratkaiseva rooli.

Volkswagen kuitenkin jatkaa edelleen nykyisten kaasumallien tuotantoa. Kuinka kauan, se jää nähtäväksi. Tyypillisesti automallin elinkaari on tuotesuunnittelussa noin seitsemän vuotta, joten ensimmäiset uudistukset nyt aivan tuoreimmilla malleilla alkaisivat olla ajankohtaisia suunnilleen 2020-luvun puolen välin tietämillä. Viimeistään silloin saattaisi olla nähtävissä malliston kapenemisen alkamista, ja myös Volkswagen liittyisi hiljalleen muiden autovalmistajien rintamaan.

Vaarana on, että kuluttajat hylkäävät uuden tiedon valossa kaasuautoilun jo aikaisemmin, ja kaasuautomallien kysyntä hiipuu. Seurauksena tästä olisi oravanpyörä, joka nopeuttaisi kaasuautojen tuotannon vähittäistä alasajoa.

Tänä päivänä uutena ostettavat kaasuautot eivät tietenkään katoa liikenteestä hetkessä mihinkään, koska Suomessa autojen romutusikä on yli 20 vuotta. Jos valtionyhtiö Gasum pitää yllä maa- ja biokaasun jakeluverkostoa, kaasuautoja tullaan näkemään meilläkin liikenteessä vielä lähempänä 2050-lukuakin – olettaen, etteivät maamme poliittiset päätökset torppaa niiden käyttöä.

Biokaasua tuottaa lisäksi yhä useampi suomalaisyritys, joten juuri tällä hetkellä maa- ja biokaasun jakeluverkosto jatkaa meillä kasvuaan.