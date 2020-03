Keliin sopivien renkaiden merkitys kasvaa, jotta turhat kolarit eivät kuormita viranomaisia koronakriisin keskellä.

Ruuhkautumisen ja koronariskin välttämiseksi myös liikkeissä tehtäviä renkaanvaihtoja on nyt porrastettava kelien mukaan ja varattava vaihtoon etukäteen aika, kerrotaan Autonrengasliitosta.

Samalla kun koronavirus on laittanut maailman sekaisin ja pysäyttänyt lähes koko yhteiskunnallisen toiminnan, kevät lähestyy kuitenkin vääjäämättä.

Tieliikenteessä se merkitsee talvi- ja kesärenkaiden vaihtokauden alkua.

– Tilanne on täysin poikkeuksellinen. On sopeuduttava poikkeusoloihin, mutta samaan aikaan pitäisi muistaa hoitaa myös renkaanvaihdon tapaisia, elämään kuuluvia rutiinitehtäviä, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo.

Poikkeusoloissa myös ihmisten henkilökohtainen vastuu liikenneturvallisuudesta kasvaa entisestään.

– On tärkeää, että tiellä liikkuessa on alla keliin sopivat renkaat. Myös liikennekäytöksen on oltava jopa aiempaakin joustavampaa ja tarkkaavaisempaa, jotta turhat onnettomuudet eivät työllistäisi muutenkin kovan työtaakan kanssa painivia viranomaisia ja terveydenhuoltoa.

Renkaanvaihtoon vain ajanvarauksella

Tärkeä toimi koronan vastaisessa taistelussa on ihmisten välisten kontaktien välttäminen.

– Renkaanvaihtoon onkin tästä syystä varattava tavallista enemmän aikaa, jotta liikkeisiin ei pääse syntymään ruuhkaa, Nuora sanoo.

Parasta on varata vaihtoaika etukäteen. Suurimmalla osalla liikkeistä on käytössä verkkoajanvaraus.

– Jos omassa rengasliikkeessä ei verkkoajanvarausta ole, on hyvä soittaa etukäteen ja kysyä sopivaa aikaa. Asiat voi hoitaa fiksusti monella tavalla.

Ihmisten liikkumista rajoittamalla Suomessakin pyritään siihen, että koronaepidemia pitenisi mutta loivenisi ja terveydenhuoltoa kuormittavat tautihuiput pysyisivät poissa.

Nuora näkee, että nykytilanteessa myös renkaanvaihdon on toimittava samoilla periaatteilla. Toimialalla pyritäänkin nyt venyttämään vaihtosesonkia molemmista päistä.

– Jos asuu etelässä ja pohjoiseen ei ole asiaa, voi hyvin vaihtaa jo nyt kesärenkaita alle. Vastaavasti ihmiset, jotka joutuvat liikkumaan Suomen läpi, voisivat odotella ja pidentää vaihtokautta omalla toiminnallaan sieltä toisesta päästä.

Tärkeintä on, että alla olevat renkaat sopivat vallitseviin sääoloihin.

Sosiaalisten kontaktien rajoittamisen ohessa toinen tehokas keino koronaviruksen rajoittamiseksi on huolellinen käsihygienia.

– Autonrengasliiton jäsenyrityksissä kiinnitetään huomiota siisteyteen ja hyvään hygieniaan aiempaakin enemmän. On asiantuntevan rengasliikkeen merkki, että niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin turvallisuudesta pidetään hyvä huoli.

Koronaviruksen aikana houkutus ryhtyä renkaidenvaihtoon itse voi kasvaa, kun etätöissä on aikaa ja ihmismassoja on vältettävä.

Tee se itse -renkaanvaihtoon voi Nuoran mielestä ryhtyä, jos homma on hallussa, renkaistaan on tottunut huolehtimaan itse ja autotalista löytyy jämäkkä, vaihtotöihin tarkoitettu tunkki.

– Sen sijaan vain koronan pelon takia vaihtotöihin on turha ryhtyä. Kun puutteellinen osaaminen ja auton hätäaputunkki yhdistetään, voi syntyä pahojakin vahinkoja. Niillä on turha kuormittaa terveydenhuoltoa etenkin nyt, Nuora muistuttaa.

Autonrengasliitto ja sen asiantuntijayritykset seuraavat jatkuvasti koronatilanteen muuttumista. Nuora pitää mahdollisena, että tilanteen myötä asiakkaille keksitään tarpeen vaatiessa uusia joustavia palveluratkaisuja.