Näin koronavirus vaikuttaa autokouluihin – teoria- ja ajotutkintoihin pääsee yhä normaaliin tapaan

Autokoulut pystyvät palvelemaan asiakkaitaan lähes normaalisti haastavasta koronatilanteesta huolimatta.

Koronaviruksen vaikutukset alaan eivät ole niin suuria kuin ehkä voisi kuvitella, sillä suurin osa autokouluissa annettavasta opetuksesta tapahtuu autossa, yksilöopetuksena.

Luokissa perinteisesti annettua teoriaopetusta on kuitenkin nyt tietoisesti siirretty verkkoon ja ryhmäkokoja on pienennetty.

Autokoululiitto on lisäksi kehottanut autokouluja huolehtimaan autojen, simulaattoreiden ja turvavarusteiden desinfioimisesta jokaisen asiakkaan jälkeen.

– Viruksen leviämisen ehkäisy on meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi hygieniaan on nyt kiinnitetty erityisen paljon huomiota. Oppilaiden ja opettajien turvallisuus on meille itsestäänselvyys, Suomen Autokoululiitto ry:n puheenjohtaja Jukka Kiviniemi kuvaa tilannetta.

– Flunssaisena ei ajo- tai teoriatunnille saa tulla. Samoin riskiryhmiin kuuluvien opetuksessa pidetään nyt taukoa ja opetus jatkuu heidän osaltaan tilanteen normalisoiduttua, Kiviniemi muistuttaa.

– Autokoulujen palveluasenteen ja muuntautumiskyvyn ansiosta valtaosa oppilaista pystyy edelleen suorittamaan autokoulunsa suunnitellussa aikataulussa, vallitsevista poikkeusoloista huolimatta.