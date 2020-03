Kia Xceed Plug-In Hybrid iskee kuumaan pistokehybridiaaltoon. Uutuus esitellään Suomessa huhtikuussa. IS kävi jo koeajolla.

Raha ratkaisee, sanotaan. Sanonnassa on varmasti ainakin puoli totuutta, kun alkaa puntaroida jonkin uuden auton rahalle antamaa vastinetta. Tämä hinnan ja eri laatuominaisuuksien suhde korostuu Suomessa, jossa autovero vääristää auton hankintahinnalle saatavaa konkreettista vastinetta. Autoveroa kun pitää maksaa muun muassa auton turvavarusteistakin. Suuressa osassa EU:ta nautitaan edullisemmasta autoilusta.

Crossover-mallit ja pistokehybridit ovat juuri tällä hetkellä kovassa nousubuumissa Suomessa. Tähän ryhmään tähtää myös huhtikuussa Suomessa esiteltävä Kia Xceed Plug-In Hybrid.

Tätä taustaa vasten on helppo todeta, että eivät suomalaiset autonostajat tyhmiä ole. Päinvastoin. Siksi ei ole ihme, että juuri Kia oli helmikuussa Suomen viidenneksi rekisteröidyin automerkki 7,0 prosentin markkinaosuudellaan. Rekisteröinneissä edelle ehtivät vain vuosikymmeniä maassamme toimineet Toyota, Skoda, Volkswagen ja Volvo.

Fakta on sekin, että Kia on noussut Suomen viidenneksi rekisteröidyimmäksi automerkiksi tammi-helmikuun ensirekisteröinneissä, tutun Fordin edelle. Korealaismerkki on onnistunut Euroopan valloituksessaan varsin lyhyessä ajassa.

Mutta kestääkö liito?

Kian kohisten nousevan suosion syy lienee ennen kaikkea auton järkevässä hinnassa. Oman mausteensa tuovat pitkä tehdastakuu ja muotoilullisesti suhteellisen nuorekas mallisto.

Nyt näihin ominaisuuksiin voi yhdistää myös trendikkäästi laajenevan pistokehybridikavalkadin, johon liittyy uusi Kia Xceed. Xceed Plug-In -hybridi on aivan uusi auto, vaikka perustuukin samalle perusrakenteelle kuin perus-Ceed. Korimalliltaan Xceed on korotettu crossover, joka on yksi nousevista trendeistä, aivan kuten pistokehybriditkin.

Menestyksen eväät pitäisivät siis olla pussissa edelleen, ainakin teoriassa.

Pistoke-Xceed tarjoaa kuljettajalle hyvän ajoasennon. Esimerkiksi ohjauspyörän säädöt ovat miellyttävän laajat.

Kuljettajan ajotavoilla on suuri vaikutus kulutukseen, samoin kuin latausahkeruudella.

Pistokehybridin idea on usein toistuva lataus. Jos helppoa ja aina saavutettavaa latausmahdollisuutta ei itsellä ole, on syytä unohtaa tämä autoryhmän tuotteet saman tien.

Xceed-pistokehybridille ilmoitetaan parhaimmillaan 48 kilometrin sähköajo – ajotavasta, -nopeudesta ja ulkolämpötilasta riippuen. Koeajolla havaitsimme, että pikkupakkasilla autolla pääsi sähköllä 100 km/h moottoritieajoa noin 35 kilometrin verran ennen akun varauksen loppumista.

Se ei varmasti riitä kaikille tyypilliseen päivittäiseen ajomäärään, mutta yhteen suuntaan riittääkin jo useimmille. Jos siis esimerkiksi lataaminen onnistuu sekä työpaikalla että kotona, voi suurimman osan päivittäisistä ajoistaan päästellä edullisesti sähköllä.

Aivan tyhjäksi auton akku ei ehdi oikeastaan missään tilanteessa, sillä bensiinimoottori käynnistyy tyypillisesti viimeistään siinä vaiheessa, kun varaustaso laskee lähelle kymmentä prosenttia.

Xceedin tavaratila vetää normaalisti 426 litraa, mutta pistokehybriditekniikka kutistaa tilan vain 291-litraiseksi.

Suhteellisen edullisella hankintahinnalla on myös kääntöpuolensa. Kia Xceedin pistokeversio on tehty perusmallista hieman mutkia oikoen. Niistä selkein moite on pistokehybridin vaatiman akuston sijoittelu, joka on toteutettu tavaratilan kustannuksella. Niinpä konttiosasto onkin peräti 135 litraa pienempi kuin perus-Xceedissä. Eikä 291 litran tavaratilaa voi tässä kokoluokassa kehua.

Toinen moite liittyy auton latauksen ominaisuuksiin. Pistoke-Xceedissä ei ole, mitä ilmeisimmin kustannussyistä, esilämmityksen tai -viilennyksen mahdollistavaa ilmalämpöpumppua. Näin ollen autoa ei voi esimerkiksi talvella esilämmittää, vaikka se on ns. ”roikan päässä”. Siihen tarvitaan erillinen lisälämmitin. Kylmillä keleillä liikkeelle lähtiessä auton polttomoottori käynnistyy usein matkustamon alkulämmittämiseksi.

Xceedin pistokehybridin ajotunnelma on tuttua perus-Kiaa: ei mitään loisteliasta, mutta ei erityisen huonoakaan vaan hyvää perustasoa.

Xceed tuodaan markkinoille muotoseikat edellä. Auton keulailme on tuima.

Ohjausvaste on säädetty melko kevyeksi, mutta tuntumaan tulee tanakampi fiilis heti, jos ajomoodiksi valitsee sport-tilan. Se tuo kiihtyvyyteen selkeää lisäripeyttä, mutta suorituskyky jää silti varsin ekopainotteiseksi. Auto kulutti koeajojakson 600 kilometrin matkalla 4,6 litraa sadalla, kun keskinopeus oli korkeahko 68 km/h. Bensiinin kulutus riippuu täysin matkan pituudesta ja lataustasosta liikkeelle lähdettäessä: esimerkiksi tunnin mittaisella, 75 kilometrin matkalla auto kulutti ysivitosta keskimäärin 2,9 l /100 km, kun liikkeelle lähdettiin täydellä akulla yhden asteen lämpötilassa.

Pistoke-Xceedin nokalta löytyvät niin 1,6-litrainen bensiinimoottori kuin sähkötekniikkakin.

Olennaista on ymmärtää, ettei kulutus pomppaa taivaisiin, vaikka ajoakun varaustaso laskeekin; silloin auto jatkaa tavallisena hybridinä.

Hieman yllättäen pistoke-Xceedin jousitus tuntui ensitestiin verrattuna hieman kovemmalta, paikoin jopa pintakovalta. Kuivalla asvaltilla auto on vakaa ajettava, mutta talven sohjossa ja lumiurissa Xceed tarvitsee huolehtivaa ohjailua. Lämmitettävät istuimet ja ratti reagoivat pyyntöihin huomattavan terhakkaasti.