Jeepin kaikkien aikojen tehokkain Grand Cherokee on pähkähullu auto.

Joillekin ei mikään riitä. Heitä varten autotehtaat rakentelevat hulluimmat ja villeimmät luomuksensa.

Sellainen on Jeepin kaikkien aikojen tehokkain Grand Cherokee.

Jeep siis runnoo menemään samoja polkuja kuin niin moni muukin legendaarinen maasturibrändi.

Erikoisuus myy, ja mikäs siinä, urheiluauton sydän ja miehisen maasturin yhdistelmä on osoittautunut monelle brändille kaupallisessa mielessä toimivaksi ratkaisuksi. Esimerkiksi legendaarinen G-Mercedes elää ja hengittää pitkälti vain AMG-versionsa ansiosta. Varsinaisesti suurta järkeä ei tässä touhussa ole, mutta eihän tässäkään ole ison maailman mittakaavassa mitään uutta.

Trackhawk on lopulta yllättävän normaalin näköinen. Se ei missään nimessä pullistele muskeleitaan liikaa.

Toistaiseksi Grand Cherokeen on saanut vahvimmillaan 468-hevosvoimaisena SRT:nä, mutta nyt sen konepellin alle on pakattu Chryslerin 6,2-litrainen remmiahdettu Hemi-V8, jota Fiat Chrysler -konserni on käyttänyt mm. Dodge Challenger SRT Hellcatissa.

Chryslerin remmiahdettu Hemi-V8 täyttää konehuoneen. Tallissa on kotona 710 ravuria. Hii haa!

Jo moottorin numeroarvot ovat hulluja: 710 heppaa tuottava ja 881 newtonmetriä vääntävä mahtimylly tekee Grand Cherokeesta Ferrarin kiusaajan. Satasen vauhtiin laukataan 3,7 sekunnissa. Huippunopeus on 290 km/h. Huimaa! Eikä Ratahaukan muotoja ole viilattu tuulitunnelissa tehokkaamman ilman halkomisen nimissä vaan raaka voima puhuu ja runnoo raivokkaasti Trackhawkia eteenpäin.

Tavaratilakin on reippaan kokoinen, eli mukaan mahtuvat sekä ajohaalarit että retkeilyvarusteet.

Hidastuvuudesta huolehtivat edessä massiiviset Brembon halkaisijaltaan 400 millimetrin jarrulevyt, joihin pureutuu kuusi jarrusatulaa. Takalevyjen halkaisija on 350 milliä, ja satuloita on neljä. Ajettavuuden nimissä alustaa on madallettu 2,5 senttimetriä. Auton alakertaa on myös modifioitu vastaamaan huimasti kasvanutta suorituskykyä.

Kuskin penkki on tehty menestyneen ja pihvistä nauttivan amerikkalaismiehen ruhon mittoihin.

Trackhawk on Jeepin perinteisiin istuen luonnollisesti nelivetoinen. Voima jakautuu nelivedon eri ajotiloissa eri tavoilla. Esimerkiksi lumimoodissa jako on tasan 50:50. Normaaliajoon tarkoitetulla automaattiasetuksella jako on 40:60, ja rata-asetuksilla mennään selvästi peräpainotteisesti 30:70-suhteella.

Emme ehtineet radalle, mutta jo maantiellä tiukoissa kurveissa Grand Cherokeen 1,75 metrin korkeus ja 2,5 tonnin omamassa tuntuvat ratin takana. Mukautuva iskunvaimennus on jopa sport-asetuksella aavistuksen turhan niiaava, eikä ohjauskaan ole kaikista tarkin tai tunnokkain.

Ohjaamo on hyvin amerikkalaishenkinen, laatuvaikutelma ei yllä eurooppalaiseen premium-tasoon.

Rata-asetuksilla jousitus on auton tehoihin nähden parhaimmillaan, mutta jos ajoalusta on yhtään epätasainen, kyyti on nopeasti epämiellyttävän ravistavaa. Tämä syö väkisinkin luottoa autoa kohtaan sekä latistaa ajamisen hauskuutta.

Toisaalta kostea keli asetti myös rajoituksensa koeajolle. Kun oikean jalan päkiän alla on 710 hevosvoimaa, kuski on väkisinkin nöyrä.

Kojelaudan kosketusnäytöltä voi niellä auton kuskille jakamaa runsasta tietotulvaa.

Nopeusmittari yltää kovin ylös, eikä tämä ole liioittelua. Mahti-Inkkarin huippunopeus on 290 km/h.

Siksi on ehkä sittenkin helpointa vain nauttia Trackhawkin suupieliä ylös repivästä kiihtyvyyden tunteesta suorilla tienpätkillä sekä kuulostella auton ulkopuolelta matkustamoon kantautuvia infernaalisia ja silti melodisia V8:n ääniä. Mekaanisen ahtimen sihahtelutkin on helppo erottaa. Jos kuitenkin yhden pienen ja vienon toiveen saisi ehdottaa, ääniin voisi upottaa vielä aavistuksen lisää bassoa. Hieman matalampi soundi istuisi hyvin Jeepin luonteeseen.

Trackhawk taipuu tilojensa puolesta erinomaisesti myös perheautoksi.

Koeajon loppua kohden ristiriitainen fiilis ”Ratahaukkaa” kohden vain korostuu. Sitä on vaikea lokeroida. Super-Jeepin ohjaamossa on kyllä Trackhawk-lisukkeita, mutta laatuvaikutelma jää selvästi saksalaisista kilpailijoista; kovaa muovia ja halvan tuntuisia pintoja on liikaa.

Toisaalta, jos kabiini olisi vuorattu lattiasta kattoon alcantaralla, se olisi turhaan nostanut hintaa. Samalla pitää myös muistaa se, että Trackhawk edustaa amerikkalaista autoilunäkemystä. Se on yksinkertaisuudessaan möhkömaasturin kuoriin pakattu muskeliauto.

Suomen hinnastosta on turha hakea tätä autoa yksistään pöyristyttävien hiilidioksidipäästöjen (385 g/km) takia. Esimerkiksi Sveitsissä Trackhawkin hinnat alkavat noin 122 000 eurosta. Halpaa? Siis auton suorituskykyyn nähden. Vertailun vuoksi 585-heppaisen Mercedes G AMG:n hinnat alkavat frangimaassa noin 168 000 eurosta.

Trackhawk on Jeepin perinteisiin nojautuen nelivetoinen.