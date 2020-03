Täysin uusi Opel Corsa kärkkyy luokkansa kärkisijoja.

Uudestisyntynyt Opel Corsa asettaa noin 15 000 euroa maksavat kilpailijansa tiukkaan testiin jo perusvarusteillaan: keulalla led-ajovalot ja -sumuvalot, sisuksista löytyvät kosketusnäyttö, vakionopeudensäädin, automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä, nahkaverhoiltu ohjauspyörä sekä kolhuja estävä peruutustutka.

Täysin uusi Corsa on tarjolla vain viisiovisena.

Jos varusteet ovatkin enemmän kuin tyydyttävällä tasolla, niin halvimman Comfort-mallin vapaasti hengittävä 75-hevosvoimainen moottori saattaa tuntua sekä paperilla että käytännössä vajaalta. Ilta-Sanomat kertoikin viime viikolla, että autoa etsivälle suomalaiselle asiakkaalle ”karvalakkimalli” kelpaa nykyään huonosti, sillä esimerkiksi uuden Corsan kohdalla solmittujen kauppojen verollinen keskihinta on 23 000 euroa.

Lisävarusteiset nahkaverhoillut istuimet tukevat kevyesti ja mukavasti. Alhaalta litistetty ohjauspyörä korotaa GS Line -varustetason urheilullisuutta.

Vaihteenvalitsin on lainattu Ranskanmaalta.

Muovinen värinauha piristää ohjaamoa. Kosketusnäyttö on käännetty hivenen kuljettajaa päin.

Koeajoon osui 1,2-litrainen, 130 hevosvoimaa kehittävä turbokone GS-Line-varusteilla. Kyse on malliston kalleimmasta versiosta, jota oli vielä ryyditetty lisävarusteilla niin, että hintaa yksilölle kertyi lähemmäs 31 000 euroa.

Sijoituksella saakin pätevänoloisen auton. Uuden Corsan laadukkuuden havaitsi hiljattain myös kansainvälinen, autotoimittajista koostuva konklaavi, joka äänesti Corsalle Best Buy Car of Europe in 2020 -palkinnon. Corsa hyötyi osin siitä, että uutuus on saatavissa myös täyssähköisenä.

Tämä on tilanne, jos 180-senttinen kuski on ensin löytänyt itselleen sopivan ajoasennon ja sitten hieman tinkinyt optimaalisesta ajoasennostaan.

Tuomariston mieltymystä Corsaan korosti sekin, että toiseksi sijoittui Peugeot 208, Corsan sisarmalli nykyään; Opelin päädyttyä osaksi ranskalaista PSA-konsernia sekä 208 että Corsa rakennetaan samalle perusrakenteelle.

Kahden merkin pikkumallien dna on kuitenkin säilytetty: Opel on edelleen Opel niin sisältä kuin ulkoakin. Jotenkin Peugeot’n pianokoskettimet olisivatkin tuntuneet hassulta autossa, jonka juuret ovat Mainin rantaviivassa.

Corsan ohjaamossa vaihteenvalitsin on ainoa yksityiskohta, jonka tunnistaa heti Peugeot’lta lainatuksi. Loivasti tuetuilla urheiluetuistuimilla on hyvä olla. Tukea on riittävästi ja ohjauspyörä liikahtaa haluttuun asentoon.

Pikkuautojen kohdalla on usein kohtuutonta moittia takana istuvien oloja surkeiksi, mutta jos Corsa-kuski haluaa ajaa hiukan takakenoisessa lepoasennossa, jalkatilat jäävät takana todella nafteiksi. Kuskilta tarvitaankin huomaavaisuutta näissä tilanteissa.

Tavaratila on auton kokoluokan huomioiden kelpo.

Corsalla ajaminen osoittautuu nopeasti ilahduttavaksi kokemukseksi. Ohjaustuntuma on tehostettu kevyeksi ja nopeaksi.

Kahdeksanpykäläinen automaattivaihteisto on täsmällinen ja vaihdot lempeitä. Myös kuusiportainen manuaalivaihteisto on saatavilla, mutta toisaalta automaattiversio sisältää vaihdesiivekkeet ratissa, joten miksi vaivautua.

Vääntöä ja nopeutta riittää ajotilasta riippumatta. Sport-moodin kiihtyvyys ja kolmisylinterisen moottorin iloinen putputus saavat kuskin nyökkäilemään hyväksyvästi, kun noin tuhatkiloinen auto lähtee laukkaan.

Polttoainetaloudellisuuden kannalta Corsa ei tarjoa suuria ihmeitä. Mittariston historialukema kertoi 8,3 litran keskikulutuksesta sadalla kilometrillä, mutta aiemmat sataset lieneekin ajettu keskimääräistä rankemmalla poljennolla, sillä IS:n enimmäkseen maantieajoa sisältäneessä testissä keskikulutus asettui 6,2 litraan. Aika lähelle valmistajan ilmoittamaan WLTP-arvoon nähden.