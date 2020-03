Vokswagenin 600-mallin kattokyttyrä iskee silmään, samoin valkoinen markiisi silloin, kun korin yläosa ei ole valkoinen. Kyttyrän etuosassa oleva musta alue on aurinkopaneeli.

Volkswagenin uudessa matkailuautossa on tuoreita innovaatioita, mutta on retkeilyautolla myös puutteensa.

Volkswagen haluaa oman osansa Euroopassa kovassa kasvussa olevien pakettiautokoristen matkailuautojen markkinoista.

Sitä alleviivaa Volkswagenin viime vuonna aloittama Grand California -retkeilyautojen liukuhihnamainen tuotanto Puolassa.

VW:n nostokattoiset Transporter California -retkeilyautot eivät täytä Suomessa autoverosta vapaille matkailuautoille asetettuja vaatimuksia etenkään sisäkorkeutensa osalta.

Transporteria suuremmat, Crafter-koriin kahtena malliversiona rakennettavat Grand Californiat sen sijaan kelpaavat Suomen viranomaisille.

Keittiö on normaaliin tapaan puolittain liukuoven kohdalla. Avattavalla ikkunalla varustettu liukuovi on raskas sulkea varsinkin sisältä.

Retkeilyautoja myydään kahdeksassa Volkswagenin hyötyautoliikkeessä, mutta kaikki yli 30 liikettä huoltavat ja korjaavat niitä. Muilla matkailuautomerkeiltä puuttuu vastaava verkosto ja mahdollisuus tarjota asunto-osan korjauksia samassa paikassa, missä autoa huolletaan ja korjataan. Myös kaikki retkeilyauton asunto-osan komponentit ovat Volkswagen-osia, millä on osien saatavuuden kannalta suuri merkitys.

Mallit ovat ohjaamon, matkustajasohvan, pöydän ja WC-suihkutilan osalta yhteneväiset, mutta ulkoisesti ne eroavat toisistaan merkittävästi.

Koeajetussa 6,0-metrisessä Grand California 600:ssa on varsin jälkiasenteiselta näyttävä kattokorotus.

Yli kolme metriä korkea auto ei ole kovin virtaviivainen eikä kaunispiirteinen. Pidemmällä akselivälillä (364 vs. 449 cm) varustettu 6,8-metrinen 680-malli rakennetaan suurimpaan Crafter-koriin, joten tuulilasi ja katto muodostavat siinä saumattoman kokonaisuuden.

Paritakaovissa on avattavat ikkunat. Ovissa olevat retkituolit, pöytä ja telineet löytyvät lisävarustelistalta.

600-mallissa on aina neljä matkustajapaikkaa, mutta 66 890 euron hintaisessa lähtöhintamallissa on vuodetilaa vain kahdelle. Koeajoauto oli hinnaltaan keskimmäinen kolmesta 600-vaihtoehdosta. Halvimpaan nähden 2 700 euron hintalisä johtuu ohjaamon päälle paketoidusta ylävuoteesta. VW:n mukaan autossa on sen myötä neljä vuodepaikkaa, mutta oikeampi ilmaus olisi ”makuupaikat kahdelle aikuiselle ja noin kahdelle keskenkasvuiselle”.

Kankeasti pöydän suuntaan kääntyvät penkit ovat hyvät. Verhot eivät ole tavanomaista matkailuautotyyliä tai -tasoa, ja ympärivuotista käyttöä varten autoon pitäisi saada ulkopuolinen ikkunapeitto.

Ylävuode on teknisesti hieno, eikä vastaavaa ole kilpailijoilla. Lähes 1,7 metrin korkeudella olevalle ohuelle patjalle kiivetään alumiinitikkailla, jotka eivät pääse liikkumaan ajon aikana. Tässä näkyy autotehtaan asenne turvallisuuteen, sillä yleensä tikkaita ei saa kiinnitettyä kuin kiilaamalla ne patjan alle.

Poikittaisen vuoteen pituutta kasvattavat ulokkeet on naamioitu takasivuikkunoiksi. 3 100 euron hintaisia kaksivärivaihtoehtoja on useita.

Kahden aikuisen nukkumisen estää jo se, että vuoteen maksimikantavuus on 150 kiloa.

Lisäksi vuoteelle nousu ja alastulo vaatii notkeutta. Noin 120 senttiä leveällä vuoteella on ”seisomakorkeutta” hiukan ahdistavasti vain alle puoli metriä. 1,6 metriä (pieneltä osalta 1,9 m) pitkää yläpunkkaa ei suositella myöskään alle 6-vuotiaille.

600-mallissa olevat ulkonevat ”takasivuikkunat” ovat ulokkeet, jotka kasvattavat poikittaisen vuodearkun enimmäispituutta noin 20 senttimetriä. Monimuotoisen, enimmillään 152 senttiä leveän vuoteen keskiosalla on pituutta 1,9 metriä.

Kolmesta osasta muodostuvan patjan paksuus on vain seitsemän senttiä. Patjat ovat kuitenkin mukavat, ja nukkumismukavuutta lisää merkittävästi erillisten joustinelementtien muodostama pohja. Vuodearkun suurin heikkous on sen yli 90 sentin korkeus. Nousemista varten auton varustukseen pitäisikin lisätä porrasjakkara.

Sohvan alla olevan ilmalämmitysjärjestelmän pannun puhinat eivät kuulu takavuoteelle. Ilmasuuttimia on kiitettävästi, mutta matkailuautoille tyypilliseen tapaan lämpökanavat eivät ulotu ylävuoteelle. Lämmitys hoituu kaasun ja verkkovirtasähkön lisäksi myös auton käyttämällä dieselillä.

Matkustajasohvalta puuttuvat turvavyöt vain edullisimmasta (69 080 euroa) 680-mallista. Sohva sopii kapeutensa (83 cm) vuoksi lähinnä kahdelle lapselle, sillä jo kahdelta nuorukaiselta loppuu hartialeveys.

Ulos vedettävän jääkaapin käytettävyys on heikkoa, sillä maitopurkit mahtuvat pystyyn vain oven tuntumaan, ja niiden pysyminen pystyssä pitää varmistaa muilla tavaroilla.

Yksi aikuinen matkustaa mukavasti käytävän puoleisella turvavyöpaikalla. Penkin korkeus ja syvyys ovat passelit yli 180-senttiselle, mutta tätä lyhyemmillä jalat roikkuvat ilmassa.

Autotehdas on tehnyt sohvan matkustamista varten – asia, jonka matkailuautovalmistajat yleensä unohtavat.

Lähinnä lapsille sopivan ylävuoteen mekanismi on fiksu.

Kapeus on sohvan ainoa miinus, sillä tyynyt ovat tukevarakenteiset, noja oikeassa kulmassa ja riittävän korkea, pääntuet säätyvät oikeaoppisesti, kolmipisteturvavöiden käyttö on helppoa ja istumissa on isofix-kiinnikkeet. – kaikki ominaisuuksia, jotka ovat harvinaisia huomattavasti kalliimmissakin matkailuautoissa.

Muovinen lavuaari on nostettavissa pystyyn.

Liikkumista ajatellen olisi parempi, jos sohvapöytä olisi lyhyempi ja varustettu esiin käännettävällä jatkopalalla.

Ohjaamon istuimien kääntäminen pöydän suuntaan onnistuu helpoiten, jos sen tekee ulkoa. Jos käännetty penkki ei ole auton pituusakselin suuntaisena, se kalvaa oviverhousta.

Crafterin istuimet ovat hyvät, ja ohjauspyörä säätyy molempiin suuntiin.

Grand Californiat on hinnoiteltu kilpailukykyisesti, sillä autoissa on vakiona 177-hevosvoimaisen turbodieselin ja 8-portaisen momentinmuunninautomaatin lisäksi myös muun muassa mediasoitin, kosketusnäyttö, markiisi, aurinkopaneeli ja kunnollinen käyttöohjekirja. Sekään ei ole itsestäänselvyys matkailuautoissa.