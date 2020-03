Pitäisikö auto korona-aikana puhdistaa erityisesti? Tee ainakin nämä, jotta leviämisriski pienenisi

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi auton yleisimmät kosketuspinnat kannattaa puhdistaa useammin.

Koronavirus voi levitä myös pinnoilta, ja siksi ihmisiä on ohjeistettu pesemään kätensä huolellisesti aina, kun on liikkunut yleisillä paikoilla, esimerkiksi pakollisen kaupassa asioinnin jälkeen. Lisäksi ostoskärryjen ja -korien kahvat voi pyyhkiä desinfiointipyyhkeellä, tai käyttää hanskoja.

Entä oma auto, vaatiiko sen käyttö erityistä huomiota? Koska myös autossa on paljon pintoja, joita kosketaan käsin säännöllisesti, esimerkiksi ohjauspyörä, vaihdevalitsin ja kosketusnäyttö, on mahdollisuus viruksen leviämiselle käsien kautta olemassa.

Siksi on suositeltavaa pyyhkiä jatkossa auton sisäpuolelta oleellisimmat kosketuspinnat. Tämä onnistuu parhaiten kertakäyttöisten desinfiointi- tai puhdistuspyyhkeiden avulla. Kosketusnäytön puhdistamiseen on usein omat pyyhkeensä ja puhdistusaineensa.

Tässä ovat järeämmät keinot

Jos haluaa autonsa puhdistamiseen järeämpiä keinoja, niitäkin on. Esimerkiksi auton sisätilojen otsonointi on tehokas tapa häätää koronavirus. Kevyempi versio otsonoinnista on desinfioiva auton sisäpesu, jossa auton hallintalaitteet pyyhitään desinfioivalla pesuaineella.

Pienikin määrä otsonia hapettaa eli pilkkoo viruksia ja bakteereja. Se tappaa myös koronaviruksen. Otsonoinnissa viruksen molekyylirakenne muuttuu haitattomaksi. Auton sisätilojen otsonikäsittely saattaa olla ajankohtainen juuri nyt, esimerkiksi yhteiskäyttöautoissa. Myös autot, joissa on useampi käyttäjä, kuten yritys- ja vuokra-autot sekä taksit, voivat tarvita palvelua.

UpSteamin Suomen maajohtaja Jarno Lehtimäki on perehtynyt aiheeseen jo vuosien ajan työnsä puolesta.

– Teemme otsonikäsittelyitä auton sisätiloihin samalla periaatteella kuin muutkin puhdistuspalvelut, eli menemme asiakkaan luo. Kahden tunnin käsittelyssä auton kaikki pinnat pyyhitään desinfioivalla pesuaineella. Otsonointi poistaa samalla tehokkaasti epämiellyttävät hajut, Lehtimäki kertoo.