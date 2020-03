Koronaepidemia ruokkii huhuja – Traficomin johtava asiantuntija: Laki voimaan suunnitellusti

Koronavirus on synnyttänyt huhutietoa myös auto- ja liikennealalla, ja yksi ”tieto” on, että uusi tieliikennelaki ei tulisikaan voimaan suunnitellusti 1. kesäkuuta.

Uusi tieliikennelaki tulee pääosin voimaan 1. kesäkuuta, mutta kaikki siihen esitetyt muutokset eivät ehkä ole silloin mukana.

– Tasavallan presidentti on hyväksynyt uuden tieliikennelain, ja se tulee voimaan suunnitellusti. Tuo huhu liittynee siihen, että nyt siihen tehdään korjauspakettia samalla tavalla kuin miten lainsäädäntöä yleensäkin muutetaan. Nyt sitä muutetaan vain jo ennen lain voimaantuloa, selvittää asiaa Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Viime päivinä liikkuneiden huhujen mukaan korjauspaketti on melko suuri. Aioiden käsittelyjärjestykset saattavat muuttua eduskunnassa virusepidemian takia, ja tämän on kerrottu vaikuttavan lain voimaantulopäivään.

Lähinnä lakiteknisiä korjauksia

Uuteen tieliikennelakiin tehtävien täydennysten tarve johtuu siitä, että muualla suomalaisessa tai Euroopan unionin lainsäädännössä on tapahtunut tieliikennelain hyväksymisen jälkeen muutoksia, jotka edellyttävät täsmennyksiä myös tieliikennelakiin.

Tieliikennelakiin vielä ennen lain voimaantuloa tehtävistä muutoksista on annettu hallituksen esitys eduskunnalle. Esityksen pääasiallinen sisältö on, että tieliikennelakia, ajokorttilakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja ajoneuvolakia muutetaan.

Pääosin 1. kesäkuuta voimaan tulevaa tieliikennelakia muutettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetun virastouudistuksen vuoksi. Lisäksi lakiin lisättäisiin tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä niin sanottuja HCT-ajoneuvoyhdistelmiä (High Capacity Transport) ja raskaita moottorikelkkoja koskevat säännökset. Lakeihin tehtäisiin samalla myös eräitä muita korjauksia ja täydennyksiä.

– Kyse on lähinnä lakiteknisistä korjauksista. Asia on tällä hetkellä liikenne- ja viestintävaliokunnan käsittelyssä. Valiokunta pyrkii käsittelemään kiireelliset esitykset tästä tilanteesta huolimatta. Jo hyväksytyt tieliikennelain muutokset tulevat kyllä voimaan 1. kesäkuuta, mutta myös edellä mainitun täydentävän hallituksen esityksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti. Esitykseen tehtiin joitakin tarkennuksia lausuntokierroksen jälkeen, mutta mitään isompia muutoksia ei tehty, kertoo Liikene- ja viestintäministeriön tieto-osaston turvallisuusyksikön johtaja Elina Immonen.

Vähemmän turhia parkkisakkoja

Parkkikiekon käyttövelvollisuutta ja siihen liittyvää pysäköintiajan laskentaa esitetään tarkennettavaksi niin, että edellisenä päivänä käytetty aika ei vähennä seuraavan päivän parkkiaikaa.

Käyttöasetuksessa säädetyt HCT-ajoneuvoyhdistelmiä koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi pääosin uuteen tieliikennelakiin. Lisäksi joistakin teknisistä yksityiskohdista annettaisiin lakiin kirjattavien valtuuksien nojalla Liikenne- ja viestintäviraston määräyksiä. Pääosin kyse on ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien pituuksista.

Erikoiskuljetuksia koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi erityisesti sen osalta, milloin kuljetus katsotaan erikoiskuljetukseksi. HCT-ajoneuvoyhdistelmä tieliikennekäyttöön hyväksyminen on lisännyt tarvetta tarkentaa tulkintaa siitä, milloin voidaan soveltaa erikoiskuljetuksia koskevia poikkeuksia kaikkia kuljetuksia koskevista säännöksistä, ja milloin kuljetus on merkittävä ja järjestettävä erikoiskuljetusta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tieliikennelakiin esitetään myös muutosta, jolla uusien pyörätien kaksisuuntaisuutta osoittavien liikennemerkkien asettamiselle säädettäisiin seitsemän vuoden siirtymäaika. Sillä olisi myönteisiä vaikutuksia tienpidon kustannuksiin, koska liikennemerkkien lisäämisestä aiheutuvia kuluja olisi mahdollista jakaa useammalle vuodelle. Rahamääräisten vaikutuksia ei ole kyetty arvioimaan esitystä laadittaessa, koska pyörätietä osoittavien liikennemerkkien lukumäärästä ei ole tietoa.