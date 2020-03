Autoilevia suomalaisia jumissa ympäri Eurooppaa – Autoliitto kuvaa yhteydenottojen määrää tulvaksi

Autoliittoon tulvii nyt kyselyitä erityisesti Espanjassa talvea viettäneiltä, kertoo liiton tiedote. Peruskysymys kuuluu, miten Suomeen paluu onnistuu omalla autolla.

Autoliiton tiedotteen mukaan esimerkiksi suomalaisten talvilomailijoiden suosimasta Espanjasta ei pääse tällä hetkellä ajamalla Suomeen, sillä kauttakulkumaat Ranska ja Saksa eivät päästä maahan kuin rajoitetusti liikennettä.

Poikkeuksia kuitenkin on, mutta pääsääntö kuuluu, että kyseisiin maihin pääsee Espanjasta suuremmalla varmuudella enää vain niissä tapauksissa, joissa autossa on kyseisten maiden omia kansalaisia tai kysymyksessä on rahtiliikenne.

Autoliiton tietojen mukaan suomalainen autoilija ei siis välttämättä tai jopa mitä todennäköisimmin voi ylittää kyseisten maiden rajoja vaikka olisi ainoastaan läpikulkumatkalla.

Rajoja on runsaasti kiinni myös muualla Euroopassa, vaikka esimerkiksi Tanska on tiettävästi päästänyt suomalaisautoilijoita etelärajaltaan läpi.

Määrällisesti eniten suomalaisia vaikuttaa koskettavan kuitenkin Espanjan tilanne, jossa omalla autolla olevan mahdollisuudet ovat liiton mukaan vähissä.

Perusvaihtoehtoina ovat siten jääminen toistaiseksi Espanjaan tai palaaminen Suomeen mahdollisesti lentämällä, mikä edellyttää auton jättämistä Espanjaan.

Autoliitto muistuttaa, että tilanne elää nyt hyvin nopealla tahdilla, eli vaikka jokin maa kauttakulun tällä hetkellä mahdollistaisi, saattaa käytäntö olla muuttunut rajalle ehdittäessä.