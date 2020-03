Matkailuautojen enimmäisnopeuden nosto jää torsoksi, jos yli 3,5-tonnisilta autoilta vaaditaan samat asiat kuin linja-autoilta.

Ilta-Sanomien uutisessa paketti- ja matkailuautojen sekä kevytperäkärry-yhdistelmien suurimpien sallittujen nopeuksien nousemisesta uuden tieliikennelain myötä todettiin, että yli 3 500-kiloisten matkailuautojen enimmäisnopeuden nousu 80:sta nopeuteen 100 km/h edellyttää pientä hienosäätöä. Tämä hienosäätö pitää tehdä ajoneuvolakiin.

Kesäkuun 1. päivästä alkaen kokonaismassaltaan kaikilla enintään 3 500 kilogramman paketti- ja matkailuautoilla saa ajaa tiekohtaisten rajoitusten mukaan, eli enimmillään siis 120 km/h.

Samassa yhteydessä kerrottiin, että enintään 3,5-tonnisen henkilö-, paketti- tai matkailuauton sekä enintään 750-kiloisen peräkärryn muodostaman yhdistelmän enimmäisnopeus nousee 80:sta lukemaan 100 km/h.

Karavaanarien etujärjestö SF-Caravan on laatinut Traficomille lausunnon, millä taattaisiin se, että kaikkien yli 3,5-tonnisten matkailuautojen enimmäisnopeus nousee 1. kesäkuuta 80:sta sataan kilometriin tunnissa. Valtaosa – tai todennäköisesti kaikki – yli 3,5-tonniset nykymatkailuautot kulkevat herkästi 100 km/h, eikä niissä ole kuorma-autoilta vaadittavaa nopeudenrajoitinta.

Vielä tällä hetkellä uuden tieliikennelain ajoneuvojen suurimpia sallittuja nopeuksia käsittelevän pykälän 99 liitteen kohdassa 5.1. todetaan, että ”matkailuautoon, jonka suurin teknisesti sallittu massa on yli 3,5 tonnia, sovelletaan linja-autolle m ja n kohdissa säädettyjä suurimman sallitun nopeuden arvoja”.

M-kohdassa todetaan, että linja-auton enimmäisnopeus on 80 km/h. Uudemmilla linja-autolla saa nykyisinkin ajaa tiekohtaisen rajoituksen niin salliessa 100 km/h, eikä uusi tieliikennelaki muuta käytäntöä. Liitteen n-kohdassa kerrotaan, että linja-autolla saa ajaa 100 km/h, kun se on varustettu erityisin turvalaittein ja -varustein, eikä siinä ole seisovia matkustajia.

Linja-auton hyväksyminen käytettäväksi 100 km/h:n nopeudella edellyttää muun muassa sitä, että autossa on lukkiutumattomat jarrut, istuimissa pääntuet, kuljettajan istuimessa turvavöillä, ja auton takana nopeudesta 100 km/h kertova kilpi.

Modernit matkailuautot täyttävät edellä kerrotut ajoneuvotekniset vaatimukset, mutta ehdot ”kuljettajan paikka on takaapäin suojattu” ja ”ajopiirturin mitta-alue ulottuu vähintään 125 km/h nopeuteen” eivät matkailuautoissa täyty.

Ajopiirturin asennuttaminen ei sinänsä muuttaisi matkailuauton käyttöä juuri millään tavalla, mutta kuten SF-Caravanin lausunnossa todetaan, niin ”matkailuautojen käyttö on aina yksityistä käyttöä, eikä niissä ole pääsääntöisesti ajopiirtureita”. Lisäksi matkailuauto on M1-luokan henkilöauto, joten sitä ei voi verrata kuorma- tai linja-autoon.

Valtaosaan matkailuautoista on käytännössä mahdotonta rakentaa kuljettajan istuimen taakse turvaseinä. Tai asennus toki onnistuu, mutta sen jälkeen matkailuautosta tulee melkoinen torso.´

Ajoneuvon käyttöä ajatellen suurempi ongelma liittyy kuljettajan taakse vaadittavaan turvaseinään. Vain linja-automaisiin liner-luokan huippumalleihin sellaisen pystyy todennäköisesti rakentamaan niin, että ajoneuvon käyttö ei sanottavasti kärsi.

Valtaosassa yli 3,5-tonnisista(kin) matkailuautoista ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi sohvaryhmää, ja muutenkin tilaa on niin rajallisesti, että seinän rakentaminen on käytännössä mahdotonta. Kuten SF-Caravanin lausunnossa todetaan, niin ”taaksepäin suojattu kuljettajan paikka” on matkailuautossa paitsi teknisesti vaikea toteuttaa myös tarpeeton.

Jollei Traficomissa herätä tähän asiaan, liikenteessä on kesäkuusta alkaen saman näköisiä matkailuautoja, joista osalla saa ajaa moottoritiellä 120 km/h ja osalla 80 km/h. Useinhan näissä autoissa on erona vain se, että ”hitaamman” auton kokonaismassa on nostettu paperilla – siis ilman teknisiä muutoksia – suuremman kantavuuden saamiseksi 3 500:stä 3 880 kilogrammaan.

Mitään veroihin liittyvää syytä tai estettä tähän asiaan ei liity, sillä matkailuautoista ei makseta ajoneuvoveroa. Vaikka yli 3,5-tonnisen matkailuauton enimmäisnopeus nousee 100 km/h:iin, niin ajokorttivaatimukset pysyvät entisellään, eikä näitä autoja saa jatkossakaan ajaa B-kortilla.