Liikenneturvan seurantojen mukaan turvavyön käytössä on yhä jopa uskomattomaltakin tuntuvaa petrattavaa.

Liikenneturvan tuoreessa kyselyssä esimerkiksi joka kymmenes uskoi, että kaksi lasta voi laittaa samaan turvavyöhön, jos autossa ei ole jokaiselle omaa turvavyöllistä paikkaa.

Näin ei kuitenkaan missään nimessä ole.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen muistuttaakin, että turvavyösääntö ei ole kovin monimutkainen: yksi henkilö turvavyötä kohden ja jokainen vöihin. Sillä sipuli.

– Turvavyön käytössä näyttää yhä olevan epäselvyyksiä. Jokaisella matkustajalla, niin aikuisella kuin lapsellakin on oltava oma turvavyöllinen paikka. Vaikka vyö estäisi matkustajia singahtamasta ulos autosta, onnettomuustilanteessa samalla turvavyöllä vyötetyt voivat aiheuttaa toisilleen pahojakin vammoja, Heiskanen toteaa.

Turvavyötä kiinnitettäessä on myös huolehdittava siitä, että se kulkee olan yli oikein ja on kunnolla kiristetty. Talvipakkasilla on paksu toppatakki hyvä riisua, jotta vyö tulee riittävän kireälle.

Takapenkillä turvavyö jää useammin kiinnittämättä

Liikenneturvan seurantojen mukaan turvavyötä käytetään ahkerasti, mutta parannettavaakin on. Viitisen prosenttia etupenkillä matkustavista jättää vyön kiinnittämättä. Lähes joka kahdeksas (13 %) jättää takapenkillä turvavyön käyttämättä, vaikka takapenkillä vyöttämättömät vaarantavat myös edessä matkustavien hengen.

– Turvavyötöntä matkustajaa voi verrata takapenkin elefanttiin. Esimerkiksi 50 km/h nopeudella tapahtuvassa kolarissa ihmisen törmäyspaino on jo 40-kertainen. Onnettomuuden sattuessa ilman vyötä takapenkillä istuva voi siis tulla melko kovaa etumatkustajien päälle. Myös alhaisilla nopeuksilla turvavyö on ehdoton. Aikuinen saattaa kyetä käsillään estämään iskeytymisen rattiin tai etupenkin selkänojaan enintään 7 km/h nopeudella tapahtuvassa kolarissa. Taajama-ajossakin siis vyöt kiinni kaikille, Heiskanen painottaa.

Turvavyöttömyyttä ei puolusta myöskään auton turvatyynyvarustelu. Jotta turvatyynyt toimisivat kuten on tarkoitettu, turvavyön tulee olla kiinni. Ilman turvavyötä turvatyyny voi kolaritilanteessa jopa aiheuttaa vammoja.

– Turvatyyny voi törmäystilanteessa aiheuttaa todella vakavia vammoja myös silloin, jos jalkoja lepuutetaan kojelaudalla. Vaikka matka olisi pitkä ja penkki alkaisi puuduttaa, jalat kannattaa pitää jalkotilassa. Verenkiertoa voi elvyttää myös pysähtymällä useammalle verryttely- ja jaloittelutauolle, Heiskanen sanoo.

Liikenneturva selvitti suomalaisten tietämystä erilaisista liikenneaiheista kyselytutkimuksella joulukuussa 2019. Kyselyyn vastanneita oli 1000, joista autoilevia oli 79 prosenttia.