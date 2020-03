Volkswagenin uudessa retkeilyautossa on ominaisuus, joka yllättää kokeneemmankin kuskin

Lyhyemmässä Grand California 600:ssa on kattokorotus, joka mahdollistaa ohjaamon yläpuolisen vuoteen. Jälkiasenteisen näköisen korotuksen etuosassa oleva musta alue ei ole kattoikkuna vaan vakiona oleva aurinkopaneeli.

Erilaisiin autoihin tottunut kuljettaja ei saanut Crafter-korista retkeilyautoa liikkeelle, mutta ”vika” olikin ominaisuus.

Ensimmäiset Volkswagen-tehtaan tekemät Crafter-retkeilyautot ovat saapuneet Suomeen, ja Ilta-Sanomat koeajaa parhaillaan ensimmäisenä suomalaismediana näitä Grand California -retkeilyautomalleja.

Autologistiikkaan erikoistunut yritys sai ensimmäiset maahan tulleet autot Volkswagen-maahantuojalle päivän suunniteltua myöhemmin. Syy viivästykseen oli se, että jatkuvasti erilaisia autoja ajava ja varmasti myös Volkswagen Crafteriin tottunut siirtokuljettaja ei saanut autoja liikkeelle.

Viaksi epäilty liikkumattomuus osoittautui kuitenkin ominaisuudeksi, joka on kaikissa Grand Californioissa – tai ylipäätään Craftereissa, joissa on 180 astetta kääntyvä kuljettajan istuin. Sama ominaisuus oli jo edeltävässä Crafterissa, mutta kääntyvää penkkiä tilataan harvoin pakettiautoihin. Osaltaan kääntyvän istuimen kysynnän vähäisyyteen vaikuttaa myös se, että kyseistä penkkiä ei saa istujan painon mukaan säätyvänä joustoistuimena.

Seisontajarrun kahva on ala-asennossa myös silloin, kun jarru on kytkettynä. Tämä ratkaisu mahdollistaa kuljettajan istuimen kääntämisen sohvapöydän suuntaan.

Suosituimmassa matkailu- ja retkeilyautoaihiossa Fiat Ducatossa mekaanisen seisontajarrun vipu on kuljettajan vasemmalla puolella. Oven vieressä oleva kahva mahdollistaa penkin kääntämisen asunto-osan suuntaan ilman kommervenkkejä, eikä kahva haittaa myöskään ohjaamon ja asunto-osan välistä kulkua.

Crafterissa seisontajarrun kahva on kuitenkin perinteisellä paikalla kuljettajan oikealla puolella. Kun seisontajarru on kytkettynä, kahva on normaalisti yläasennossa. Kääntyvä penkki ja pystyssä oleva kahva eivät kuitenkaan sovi samaan autoon.

Takana on pariovet ja sivulla sähkötoimisella astinlaudalla varustettu liukuovi. B-kortilla ajettavilla Grand California -malleilla saa ajaa kesäkuun alusta alkaen tiekohtaisten nopeusrajoitusten mukaan.

Volkswagen ei todennäköisesti ole ainoa autonvalmistaja, joka on ratkaissut asian niin, että kahva palautuu kytkemisen jälkeen ala-asentoon. Eli silmällä tai käsikopelolla ei voi todeta, onko seisontajarru päällä. Kun virta on kytketty, asia selviää kyllä mittaristosta. Viimeistään sen huomaa siinä vaiheessa, kun autolla lähtee liikkeelle – tai yrittää lähteä liikkeelle. Seisontajarru vapautetaan samalla tavalla kuin perinteinen seisontajarru, mutta sitä ennen kahva pitää vetää ylös.

Tarjolla myös nelivetona

Volkswagenin retkeilyautoa ostavan ei tarvitse miettiä voimalinjaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Ducato-alustaista autoa ostettaessa, sillä Grand Californiassa on aina Crafterin tehokkain eli 177-hevosvoimainen 4-sylinterinen turbodiesel ja Aisinin 8-nopeuden momentinmuunninautomaatti.

Lyhyt Grand California 600 on aina etuvetoinen, mutta pidemmän 680-mallin saa myös nelivetoisena. Molemmat korimallit saa sekä 3 500:n että 3 880 kilogramman kokonaismassalla. 3,5-tonnista saa ajaa B-kortilla, mutta raskaammat etuvedot ja neliveto, jonka kokonaismassa on aina 3,88 tonnia, vaativat vähintään C1-kortin.

Grand California 600:n lähtöhinta on 66 890 euroa, mutta jos autoon haluaa ohjaamon päälle kahden hengen lisävuoteen eli neljä makuupaikkaa, niin perushinta nousee 69 590 euroon. 680-mallissa on aina vain takaosan kaksi makuupaikkaa. Ilman asunto-osan sohvan turvavöitä mallin saa 69 080 eurolla, mutta neljälle rekisteröitynä sen lähtöhinta on etuvetona 69 700 euroa ja nelivetona 73 820 euroa. Hinnat ovat autoverottomia, sillä matkailuautoista ei peritä kyseistä veroa.

Ilta-Sanomat arvioi Grand California -retkeilyautoja tarkemmin myöhemmin koeajoraportissa.