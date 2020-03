Sähköä takapuskurin luukusta – IS:n koeajossa Mersun uusi C 300 e -töpselimalli

Mercedes-Benz kasvattaa lataushybridimallistoaan reippaalla tahdilla. Pian malleja on jo 30 erilaista.

Ylimääräinen luukku takapuskurissa oikealla. Siinä yksityiskohta, josta Mercedes-Benzin koko ajan kasvavan lataushybridimalliston tunnistaa ehkä kaikkein parhaiten.

Eräs merkin tällä hetkellä kaikkiaan 15 töpseliversiosta on C-sarjan EQ Power, toiselta mallinimeltään C 300 e.

Töpselistä ladattavan sedan-mallisen C-Mersun takakontti on tilavuudeltaan vain pikkuautotasoa. Käytettävyydeltään tavaratila on ahtaiden lastaus- ja laajennusaukkojen sekä lataushybridin vaatiman akkupatin ansiosta silti suhteessa vieläkin heikompi – melkeinpä Cabriolet-luokkaa.

Kyseessä on siis takavetoperusrakenteeseen pohjautuva bensiinihybridi, jonka saa tilattua tehtaalta myös 4Matic-nelivetona. Moottorina autossa on vastaavan E-sarjalaisen tapaan tuttu kaksilitrainen bensamylly, jonka jatkeeksi on sekä kulutuksen alentamiseksi että tarvittaessa myös lisävoiman tuottamiseksi asennettu 122-heppainen sähkömoottori.

Sisätiloissa akkukompromissit eivät näy. Keskipaikka on kardaanitunnelin vuoksi osastoa varaistuin.

Voimaa töpseli-C:ssä onkin varsin mainiosti eli enimmillään selvästi yli 300 heppaa. Mikä on enemmän kuin meikäläisillä rajoituksilla olisi edes tarpeen.

Tuotekehityspanokset tuntuvat ennen muuta aiemmasta parantuneena voimalinjan jouhevuutena tilanteissa, joissa auto vaihtaa bensiini- ja sähkökäyttöisyyden välillä – joko itsekseen tai kuljettajan määräyksestä. Se on silti nopeasti selvää, että mukavinta autoa on pääasiassa viedä eteenpäin pelkällä sähköllä.

Ergonomia on huippuluokkaa. Suurimmat erot edellismallin C-sarjalaisiin löytyvät tietoviihteen puolelta.

Mersun ajoakku on kapasiteetiltaan 13,5 kilowattituntia, mikä tarkoittaa täyteen ladattuna noin 20-40 kilometrin välissä vaihtelevaa sähkötoimintamatkaa. Se on rajoite, joka tekee töpselihybridistä erittäin sopivan moneen, mutta ei suinkaan kaikenlaiseen käyttöön.

Mallin sisäisen laturin teho on tuplaantunut, mikä tarkoittaa myös suunnilleen kaksinkertaista latausnopeutta – kunhan vain esimerkiksi oma kotilatauslaite sen sallii.

Vaikka toimintamatkan kilometriluku ei siis ole plugari-C:ssä mikään suuren suuri, hoituvat esimerkiksi tyypilliset kauppa- ja asiointireissut usein jopa kokonaan sähköllä.

Toisaalta, jos koti- tai työpaikkalatausta ei ole tarjolla – tai omat aikataulut eivät mahdollista käytännössä päivittäistä lataamista – typistyy sähköenergian mukanaolo helposti vain auton hintaa ja veroja alentavaksi paperihyödyksi.

Latauspuolta auttaa onneksi auton ilahduttavasti peräti 7,4 kW:n sisäinen laturi, minkä puolesta C-sarjan töpselihybridi on latausnopeudeltaan ihan asiallinen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi markettien puolinopeiden latauspisteiden hyödyntämistä aina suurimmalla tarjolla olevalla teholla. Kaupan päälle auton oman laturin hyvä teho pienentää myös koko ajan yleistyvien minuuttihinnoiteltujen latauspaikkojen käyttökustannusta.

Koeajon perusteella realistiselta joka tapauksessa vaikuttaa, että Mercedes-Benz C 300 e:llä pääsee arjessa noin 2-5 litran keskikulutukseen, kunhan autoaan lataa edes epäsäännöllisesti silloin tällöin.

Muilta osin kyseessä onkin sitten aika tavallinen C-sarjalainen, sitä töpselilatauksen vaatiman ajoakun kovin pieneksi kutistamaa tavaratilaa lukuun ottamatta.