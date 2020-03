Peugeot’n pikkuauto pyyhki kilpailijoillaan lattiaa Euroopassa.

Peugeot’lla menee nyt melkoisen hyvin. Peugeot 208 äänestettiin viime viikolla ”Vuoden Autoksi Euroopassa 2020”. Pösön tuore pikkuautouutuus saavutti voiton melko selvän eron turvin ennen huomattavasti kalliimpia täyssähköautoja, Tesla Model 3:a ja Porsche Taycania.

Erityisesti arvovaltainen, 60-henkinen tuomaristo kiitti uutta 208:aa mallin tarjoamista käyttövoimavaihtoehdoista: täyssähkömalli e-208 sekä tutut bensiini- ja dieselvaihtoehdot tarjoavat asiakkaille aidon mahdollisuuden valita itselleen sopivimman – kukkaron sisällön mukaan tietenkin.

Auton takaosaa halkoo leveä, musta koristepaneeli.

Täyssähkövaihtoehdon mukanaolo tuskin ainakaan vähensi 208:n saamaa pistepottia, mutta tässä kokoluokassa bensiini on edelleen se suosituin valinta – varsinkin Suomessa. Niinpä koeajoautommekin on tällä kertaa 101-heppaisen bensiinimoottorin, kuusiportaisen manuaalivaihteiston ja toiseksi alimman Allure-varustetason yhdistelmä – siis hyvin tavanomainen valinta malliversioiden kesken.

Kuin taideteos. Takavalojen muotoiluun on panostettu.

Pikkuautot ovat eri korimalleina olleet jo useiden vuosien ajan varsin suosittuja Euroopassa. Taustalla vaikuttaa megatrendeistä ehkä vahvin eli kaupungistuminen. Urbaanissa ympäristössä pikkuautot ovat omillaan.

Peugeot on ottanut nelimetrisen 208:n ulkomuodon suunnittelussa rohkean otteen ja niinpä lopputulos on miellyttävän raikas: uusi 208 näyttänee useimpien silmissä kokoluokassaan lihaksikkaan sopusuhtaiselta ja mielenkiintoisia linjoja kantavalta. Näin ei aina pikkuautoluokassa ole.

Tilojen suhteen 208 tarjoaa kohtalaisen hyvin vastinetta rahalle. Autoon mahtuvat istumaan etuistuimilla pitkätkin henkilöt, ja tarvittaessa peräkkäisille istuimille ainakin 175-senttiset aikuiset ongelmitta. Etuistuinten ja pienikokoisen ohjauspyörän säätövarat ovat hyvät.

Varsinaista tilaihmettä 208:sta on kuitenkaan turha odottaa, eikä takaistuimelle kolmea aikuista mielellään istuta. Tavaratila on 265-litrainen, eli ei siis aivan yllä vertailuryhmänsä kärkikahinoihin kokonsa puolesta.

Peugeotin monesti palkittu i-Cockpit-ohjaamo jakaa ohjauspyörän yli luettavan mittaristonsa kera mielipiteitä, eikä varmasti sovi kaikille vartalotyypeille. Oma mielipide pitää muodostaa itse kokeilemalla.

Uuden 208:n 3D-mittaristo eli ns. hologrammimittaristo välittää tietoa kuljettajalle kahdella näytön syvyystasolla.

Mistä 208:n etevyys sitten syntyy? Kyse on mainiosta kokonaisuudesta. Ensinnäkin varustelutaso on huomattavan hyvällä tasolla ilman, että pelimerkkejä tarvitsee kylvää ylettömästi jälleenmyyjän myyntihallin kynnykselle. Esimerkiksi turvallisuusvarustelu on vakiona erinomainen: automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, törmäysvaroitin, kaistavahti ja -avustin, laajennettu liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä kuuluvat aina hintaan.

Näistä tosin hätäjarrutusjärjestelmä osoitti ajoin jopa liiallista aktiivisuutta, jos vaikkapa edellä ajava auto jarrutti kääntyessään, eikä 208:n kuljettaja ollut saman tien jarrulla, vaan aikoi hieman kiertää kääntyvää autoa. Toisaalta hyvä uutinen on myös se, että upouusi, innostava hologrammimittaristo on 208:ssa aina mukana jo toiseksi alimmasta Allure-varustetasosta alkaen, eli se oli myös koeajoajoautossa vakiovarusteena.

Taakse ei jää järin paljon polvitilaa, jos etuistuimet ovat taaimmassa asennossaan.

Toisekseen 208:n moottoripaletti on tasapainoinen. Koeajoauton kolmepyttyinen puksutin vie kevyttä pikkuautoa notkeasti eteenpäin, eikä manuaalivaihteiston hämmentely tunnu työläältä.

Suorituskyky on tämän moottorin myötä keskinkertainen. Kahdeksanportaisesta automaatista pitäisi kuitenkin maksaa melko tuntuva lisähinta, lähes 2 500 euroa , joskin kyseessä on tällöin huippuvaihteisto.

Talvirengaskauteen osunut koeajojakso osoitti, että oikealla rengastuksella – ei siis liian matalaprofiilisilla renkailla – auton jousitus on miellyttävä kokonaisuus: pehmeyttä ja kantavuutta on sopivassa suhteessa, myös isommalla kuormalla.

Kolmanneksi 208:aa on miellyttävä ajaa. Ohjaustuntumaltaan kevyttä ja nopeahkoa kaupunkiautoa ohjastaa hyvän suuntavakauden myötä ilokseen myös moottoriteillä. Käsille pikkuratilta välittyvä täsmällisyys voisi olla parempikin, mutta peruspikkuautolta ei aivan huikeinta ohjattavuutta voikaan odottaa.

” Ranskalaisautojen hinnan ja laadun suhde voi nykyisin olla erinomainen.

Peugeot’n i-Cockpit -ohjaamojärjestely ei ehkä kaikille sovi, mutta tämä on osa ranskalaista pyrkimystä tehdä asioita uusiksi, innovaatioiden kautta.

Koeajoyksilössä oli muutama lisävaruste, jotka ansaitsevat huomion. Mukautuva tasanopeudensäädin sisältyy Drive Assist -pakettiin (650 euroa autoverottomana), ja on ehdottomasti hintansa väärti: sen toiminta oli sujuvan luontevaa.

Myös tasan tonnin arvoinen (autoveroton) täysled-ajovalopaketti osoitti kaukovaloavustimineen talvipimeillä toimivuutensa, sillä automatiikka osasi hienosti vaihtaa pitkät ajovalot oikea-aikaisesti lyhyiksi vastaantulijoiden lähestyessä. Tämä tekee osaltaan ajamisesta miellyttävämpää.

Peugeot 208:n tavaratila ei ole edes vertailuryhmässään erityisen kookas 265 litrallaan.

Peugeot’lle 208:n uusin voitto on huomattava merkkipaalu, sillä ranskalaismerkki on saavuttanut saman palkinnon myös 3008:lla vuonna 2017 ja 308:lla vuonna 2014; hattutemppu on siis täydentynyt kolmen vuoden välein. Ranskalaisautojen hinnan ja laadun suhde voi nykyisin olla erinomainen.