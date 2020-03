Uuteen Renault Zoeen saa nyt pikalaturin, mutta lisävarustelistalla saisi olla myös tehokkaampi lämmitys.

Renault Clion kokoluokkaan sijoittuva täyssähköinen Renault Zoe oli 2010-luvulla Euroopan myydyin sähköauto. Nyt kolmannen malliversion myötä Zoen energialinjaa uudistettiin monella tavalla.

Kahdessa edullisimmassa varustetasossa (Life ja Zen) sähkömoottori on entiseen tapaan 109-hevosvoimainen (80 kW, vääntöä 225 Nm). Korkein Intens-varustelu, jollainen oli myös koeajoautossa, sisältää nyt moottorin, jossa on enemmän sekä tehoa (136 hv/100 kW) että vääntöä (245 Nm).

Sähkömoottori on etuvetoisessa autossa edessä polttomoottorin paikalla. Ajossa Zoe on lievää ohjauksen rauhattomuutta lukuun ottamatta asiallinen pikkuauto, jonka rahkeet riittävät hyvin tavallisessa arkipyörittelyssä.

Zoe on viiden hengen auto, mutta takapenkki riittää vain kahdelle aikuiselle. Aikaihmisen päälaki viistää kattoverhoilua, eivätkä isot kengät mahdu ilman korkeussäätöä olevan etuistuimen alle.

Pääosin istuimien alla oleva ajoakku kasvoi uudistuksen yhteydessä 41:stä 52 kilowattituntiin, mikä tarkoittaa toimintamatkan selvää kasvua. Kooltaan akku pysyi entisellään, eli uudistuksella ei ollut vaikutusta auton sisätiloihin.

WLTP-mittaustavan mukaan yhdellä täyslatauksella päästään nyt 395 kilometriä. Todellisuus on jopa syksylämpöisessä talvisäässä toinen, ja esimerkiksi jokainen moottoritienopeutta ajettu kilometri syö toimintamatkasta pari kilometriä. Myös pakkasen vaikutus näkyy toimintamatkassa. Valtaosalle suomalaisista virtaa riittää silti useampaankin työmatkaan; ”akullisella” pääsee noin 250 kilometriä.

Takaoven avauskahva on hiukan epäkäytännöllinen linkku ikkunan takana.

Ison keskinäytön alapuolella olevasta pianokatkaisimesta kytkettävä eco-ajotila vaikuttaa muun muassa kaasunpolkimen toimintaan ja rajoittaa huippunopeuden noin lukemaan 100 km/h.

Sisustuksessa on käytetty paljon kierrätysmateriaaleja. Intens-varustelussa näyttö on 9,3-tuumainen, alemmissa varustetasoissa 7-tuumainen.

Kaikissa varustetasoissa on 10-tuumainen digitaalimittaristo.

Päivittäistä käyttöä ajatellen on erittäin merkittävää, että Zoen integroitu vaihtovirtalaturi on todella tehokas – tässä asiassa 30 000 euron auto päihittää selvästi kalliimmat sähköautot.

Renault käyttää latauksessa apuna sähkömoottorin käämitystä, ja nopea kolmivaihevirtalaturi pystyy hyödyntämään julkisia Type 2 -latauslaitteita jopa 22 kilowatin tehoon asti. Kotioloissa täyslataus kestää noin kymmenen tuntia, mutta monessa julkisessa latauspisteessä ajoakkuun saa tunnissa 120 km:n ajoon riittävän virtamäärän.

Uudistuneeseen Zoeen saa 1 190 eurolla pikalaturin, joka mahdollistaa lataamisen 50 kW:n teholla eli 150 km:n ”tankkaamisen” jopa puolessa tunnissa. Ilman sitäkin pärjää hyvin. Lisäksi pikalatausmahdollisuuden vaikutusta pikkuauton jälleenmyyntiarvoon voi vain arvailla.

Aiempaa suuremman keulamerkin taakse saa nyt Type 2 -latauspistokkeen seuraksi CCS-pikalatauspistokkeen.

Sisällä uudistuminen näkyy muun muassa siinä, että vaihdekeppi on korvattu sähköisellä ajosuunnanvalitsimella. Ajamisesta on tehty helppoa: auto käyntiin nappia painamalla ja e-shifter-valitsin ajoasentoon eteen tai taakse.

”Vaihdekaaviosta” puuttuu pysäköinti- eli P-asento, mutta siinä on uutuutena asentona liike-energian talteenottoa tehostava B-asento. Muita regenerointivalintoja ei ole tarjolla, mikä on käyttäjän kannalta hyvä asia. Tehostettu regenerointi ei kuitenkaan jarruta autoa aivan pysähdyksiin. Automaattinen hätäjarrutus on tulossa, mutta vain Intens-varusteluun.

Takaluukku nousee riittävän ylös. Kontti on suhteellisen asiallisen kokoinen.

Kauttaaltaan parannettu äänieristys ei estä jalankulkijoita varottavan ”ufoäänen” kuulumista matkustamoon. Nopeuteen 30 km/h saakka kuuluvan varoitusäänen saa kytkettyä tilapäisesti pois päältä, mutta on ymmärrettävää, että varoitin kytkeytyy aina auton käynnistyksen jälkeen automaattisesti päälle.

Korkeaselkänojainen istuin ei sovi kaikille vartalotyypeille, ja istuimessa on pituussäädön lisäksi vain portaaton nojan kallistus. Ajoasennon saa kuitenkin asialliseksi.

Teknisiin uudistuksiin kuuluu mekaanisen seisontajarrun korvaaminen sähkötoimisella. Paikallaanpitoautomatiikka pitää auton paikallaan jarrua painamatta siihen saakka, kunnes kaasua painetaan uudelleen. Myös takana on nyt levyjarrut.

Renault’n mukaan energiankulutusta on vähennetty paitsi jarrutusenergian talteenotolla myös käyttämällä ilmalämpöpumppua lämmitykseen ja viilennykseen. Vaikka koeajo tehtiin plusasteisessa ”talvisäässä”, lämmitys jätti kuitenkin paljon toivomisen varaa. Esimerkiksi takajalkatilaan ei ole lämpökanavia. Ohjauspyörässä on onneksi lämmitys.

Zoen hinnat putosivat uudistuksen yhteydessä. Edullisin Life-malli maksaa 29 390 euroa ja kallein Intens-varustelu 32 990 euroa. Yksityishenkilö saa hinnasta pois 2 000 euron hankintatuen.