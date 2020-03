Ensin Peugeot 208 sai kunniaa, nyt saman firman pääjohtaja valittiin autoalan ykkösvaikuttajaksi

Vuoden tärkeimmäksi autoalan vaikuttajaksi (2020 World Car Person) on valittu Carlos Tavares.

PSA Groupin pääjohtaja Carlos Tavares, 61, valittiin merkittävimmäksi ja eniten autoalan kehitystä edistäneeksi henkilöksi viiden ehdokkaan joukosta. Tällaisia vaikuttajia voivat autonvalmistajien johtajien lisäksi olla pääinsinöörit, muotoilijat ja muut vastaavat henkilöt.

Palkinnon myöntäneen World Car Awards -tuomariston mukaan portugalilaissyntyinen Tavares on nostanut edustamansa konsernin merkitystä automaailmassa. Esimerkki menestyksellisestä kehitystyöstä on Peugeot 208:n viikko sitten saama Car of the Year 2020 -palkinto.

PSA Group osti Tavaresin johdolla Opel/Vauxhallin itselleen yhdysvaltalaiselta General Motorsilta. Sen jälkeen uusi omistaja on muuttanut Opel/Vauxhallin nopeasti voittoa tuottavaksi autonvalmistajaksi.

Aiemmin World Car Person of the Year -palkinnon ovat saaneet Håkan Samuelsson, Volvo Car Groupin pääjohtaja (2018) sekä postuumisti Sergio Marchionne, FCA:n ja Ferrarin pääjohtaja (2019).

World Car Awards -tuomaristossa on 86 jäsentä kaikkialta maailmasta. Pohjoismaita tuomaristossa edustaa Ilta-Sanomiakin avustava Toni Jalovaara.