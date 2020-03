Suuri autoliikeketju: Suomalainen etsii autoa tarpeeseen, ei pröystäilyä varten – yksi hintaluokka korostuu

Minkähintaisia ajoneuvoja suomalaiset etsivät suuren autokaupan nettisivuilta? Kuluttajat tietävät tarpeensa, eivätkä haikaile turhan perään, autokauppias tiivistää.

Alkuvuodesta Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n verkkosivuilta on etsitty eniten alle 15 000 euron hintaisia autoja.

Rinta-Jouppi on yksi Suomen suurimmista autoliikeketjuista. Autoliikeketjun verkkokävijätilastot osoittavat, että suomalaiset hakivat netin kautta eniten ajoneuvoja, jotka asettuivat 8 000–15 000 euron välimaastoon. Suurta muutosta vuoden 2019 vastaaviin alkuvuoden lukemiin ei havaittu.

– Suomi on ajoneuvojen ja autojen kannalta hyvin erilainen maa verrattuna esimerkiksi naapurimaihin, . Rinta-Joupin toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi arvioi.

– Meillä vallitsee vahvasti muuta Eurooppaa vanhempi autokanta, sillä auton keski-ikä Suomessa on noin 12,1 vuotta. Etelämmässä se on 10,5 vuoden tuntumassa.

– Suomalaiset tuntuvat autojen selailussa pitävän mielessä vahvasti omat todelliset tarpeensa ja varansa, sen sijaan että he haikailisivat ajankuluksi kalliimpien autojen perään. Vaikuttaa myös siltä, että hakujen perusteella autokantaan tai henkilöautojen keski-ikään ei ole nähtävissä suurta muutosta uudempien autojen suuntaan ennen kuin autoveroon tulee radikaaleja uudistuksia, toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi sanoo.

Auto ostetaan Suomessa pääosin tarpeeseen. J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni uskoo, ettei kallis ajoneuvo ole enää yhtä luotettava tai vahva elintason mittari kuin ennen vanhaan.

Käytettyjen autojen ostomäärät kasvussa – autoala näkee tärkeän signaalin

Kotimainen käytettyjen henkilöautojen kysynnän trendi on viime vuosikymmenen maltillisten ensirekisteröintivuosien aikana seurannut uusien autojen kaupan trendiä. Autoala näkee, että uuden ja käytetyn auton kaupan välillä on tärkeä yhteys, sillä uuden auton ostajalta vapautuu useimmiten käytetty auto automarkkinoille. Tammi-helmikuussa 2020 käytettyjä henkilöautoja myytiin noin 96 000. Käytettyjen henkilöautojen kauppa on alkuvuonna ollut noin 3,1 prosenttia viime vuoden alkua vilkkaampaa.

Käytettyjä pakettiautoja myytiin Suomessa viime vuonna noin 73 000 ja käytettyjä kuorma-autoja noin 18 000. Käytettyjä pakettiautoja on tammi-helmikuussa myyty 12 300, joka on 7,1 prosenttia viime vuoden alkua enemmän.