Auton vakuutusmaksuihin vaikuttaa eniten omistajan vahinkohistoria ja ikä. Naiset ovat nykyään samalla viivalla miesten kanssa.

Ilta-Sanomien autovakuutusjuttusarjan edellisessä osassa pohdittiin sitä, pitävätkö vakuutusyhtiöt naisia miehiä huonompina kuskeina ja perivät siksi naispuolisilta autonomistajilta kalliimmat vakuutusmaksut.

Takavuosina tilanne oli todennäköisesti edellä kuvattu – kunnes EU puuttui asiaan 2010-luvun alkupuolella. Siis vain alle kymmenen vuotta sitten!

– Vuodesta 2012 lähtien sukupuoleen perustuva hinnoittelu ei ole ollut enää sallittua, eli sukupuolta ei käytetä hinnoittelutekijänä, kertoo POP Vakuutuksen markkinointijohtaja Jussi Rossi.

Rossi summaa ajoneuvovakuutusten hintoihin vaikuttavat tekijät näin:

• Vakuutuksenottajakohtainen liikennevakuutuksen vahinkohistoria, jonka perusteella jokainen yhtiö laskee omilla laskuperusteillaan liikennevakuutuksen bonuksen

• Kaskovakuutuksen bonus

• Vakuutuksenottajan tiedot, kuten ikä ja asuinpaikka

• Ajoneuvon tiedot, kuten ajoneuvon tyyppi, merkki, ikä, teho ja massa

• Valitut vakuutuksen turvat

• Valittu omavastuu

• Mahdolliset keskittämis-, asiakkuus- ja muut alennukset

– Vahinkohistorian vaikutus on merkittävä. Jos vakuutus maksaa uudelle kuskille, jolla ei ole aikaisempaa vahinkohistoriaa, esimerkiksi 40 prosentin aloitusbonuksella vuodessa 600 euroa, niin sama vakuutus maksaa täyden 83 prosentin bonuksen saaneelle, kokeneelle kuskille vuodessa 170 euroa.

Jussi Rossi muistuttaa, että bonukset määräytyvät yhtiökohtaisesti vahinkohistorian perusteella.

– Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat laskuperusteet liikennevakuutuksen bonukselle, joten samalla vahinkohistorialla voi olla erilaiset bonukset eri yhtiöissä.

Vakuutuksenottajan iällä on myös huomattava merkitys. Nuorelle ajoneuvovakuutus voi maksaa jopa yli kaksi kertaa enemmän kuin vanhemmalle verrokilleen. Ikäihmisillä vakuutukset alkavat kallistua eläkeiän jälkeen.

Asuinpaikkojen väliset hintaerot johtuvat onnettomuuksien määrästä.

– Erityisesti tiheästi liikennöidyissä kasvukeskuksissa liikenne- ja kaskovahinkoja sattuu huomattavasti enemmän kuin maaseudulla, ja tämä näkyy myös vakuutusten hinnoissa.

Vakuutusmaksujen suuruuksia vertailtaessa kannattaa muistaa, että autolla on oma vaikutuksensa maksujen suuruuteen.

– Liikennevakuutuksesta korvattavia vahinkoja sattuu yleensä enemmän tehokkaimmille autoille ja autoille, joilla ajetaan paljon. Kaskovakuutuksesta maksetaan auton omia korjauskuluja, jolloin vakuutukset ovat premium-autoille hintavampia ja käyttöautoille edullisempia.

” Vähemmän ajaville sattuu vähemmän vahinkoja.

Uusi tekniikka vaikuttaa myös vakuutusmaksuihin.

– Koko ajan yleistyvien hybridi- ja sähköautojen korjaaminen on polttomoottoriautoja kalliimpaa, joka nostaa kyseisten autojen vakuutusten hintoja. Tähän vaikuttavat muun muassa uusi teknologia, kalliimmat varaosat ja akkujen mahdollinen vioittuminen.

– Lisähaasteita hybridi- ja sähköautojen korjaamiseen tuo uusi tekniikka, sillä se vaatii osaamista ja valmiuksia, jota ei välttämättä ole vielä kaikilla korjaamoilla. Erityisesti sähköautot vaativat erillisen ja eristetyn korjauspaikan. Lisäksi sähköautoissa varaosien odotusaika saattaa olla yllättävän pitkä, sillä autojen valmistusmäärät ovat tähän asti olleet pienehköjä ja varaosatarve rajallista, POP Vakuutuksen Rossi sanoo.

Rossin edustama vakuutusyhtiö ottaa vakuutusmaksuissa huomioon myös vuotuiset ajokilometrit.

– Vähemmän ajaville sattuu vähemmän vahinkoja. Kyse ei ole ajotaidoista vaan yksinkertaisesti siitä, että mitä enemmän auto on liikenteessä, sitä alttiimpi se on liikennevahingoille. Tämä on meillä huomioitu hinnoittelussa niin, että vähän ajetuille autoille saa jopa 25 prosentin alennuksen enemmän ajavan hinnasta. Jos ajokilometrit jäävät vuositasolla esimerkiksi alle 10 000 kilometrin, niin vahinkotilastojemme mukaan tuulilasivahinkoja sattuu lähes puolet vähemmän kuin vuodessa 20 000 kilometriä ajaville.