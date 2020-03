Liikenne- ja viestintäfoorumissa puhunut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ei arvosta Vapaus valita auto -kampanjaa kovin korkealle.

Autoalan Vapaus valita auto -kampanjan ideana on tarjota informaatiota autoilun hyödyistä ja vaikutuksista:

– Suomen kaltaisessa maassa auto on monelle välttämättömyys. Kotitaloudet käyttävät kaikkia kulkutapoja – vain harva meistä pärjää pelkästään pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Kun tilanne sitä vaatii, meillä tulee olla vapaus valita myös auto, taustoittaa kampanjan taustavoimiin kuuluvan Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Istuvalla liikenneministerillä on kuitenkin vapausaiheesta selvästi erilainen näkemys, joka paljastuu ministeri Harakan tiistaina pitämästä puheesta:

– Liikenteen osalta vapauden mielikuva liittyy vahvasti yksityisautoiluun. Tätä hyödyntää myös autokaupan etujärjestöjen kampanja otsikollaan ”Vapaus valita auto”. Mutta jokin ristiriita tässä nostaa päätään, ministeri ilmoittaa puheen päästyä kunnolla vauhtiin ja jatkaa:

– Ensimmäinen perustelu tämän kampanjan sivustolla on, että ”auto on monelle välttämättömyys”. No mikä on se vapaus valita auto, jos vaihtoehtoa ei ole? Sehän on pakoksi naamioitu vapaus. Sen sijaan ne, jotka ovat voineet vapaasti valita, ovat usein päättäneet käyttää rahansa muuhun kuin auton omistamiseen.

Liikenneministeri Harakan mukaan kyse on siitä, ”voiko tämän vapauden ulottaa tasa-arvon nimissä nyt muuallekin kuin suurempiin kaupunkeihin”:

– Jos ihmisten on pakko omistaa auto arkensa järjestämiseksi, tai peräti kaksi, niin yhteiskunnan pitää tarjota vaihtoehto, jotta olisi aito vapaus valita, Harakka jatkaa.

– Jos ihmisten on pakko käyttää vapaasti omistusautoa, on liikennejärjestelmämme epäonnistunut. Nämä pakosti vapaasti omistetut autot seisovat käyttämättöminä 95 prosenttia ajasta. Ja joka viides automatka on alle kaksi kilometriä. Joka neljäs automatka alle kolme kilometriä. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, mutta se koskee lähinnä rekkakuskeja. Suomi on lyhyiden automatkojen maa, Harakka väittää ja jatkaa puheessaan hiukan myöhemmin myös hallituksen tulevien vuosien liikennetavoitteista, jotka hän kiteyttää napakasti näin:

– Entistä paremmat liikkumispalvelut houkuttelevat kaupunkiseuduilla luopumaan omistusautosta ja maaseuduilla luopumaan kakkosautosta.