Neliovisesta GT:stä on saatu coupémainen, mutta tarkemmin katsoen auto on silti aika korkea – etenkin vyötärölinjan kohdalta.

Mercedes AMG GT 63 S on kaupasta löytyvistä henkilöauto-Mersuista se kaikkein tykein.

Sveitsiläinen rantatie Luzernista kohti Vierwaldstättersee-järven etelärantaa vie hulppeiden huviloiden ohi. Samalla taivaanrantaan piirtyy Alppien silhuetti. Kulissit on kuin tehty tämän auton koeajolle.

Allani on tehokkain Mercedes-AMG, jonka 639-hevosvoimainen moottori vie neliovista coupéta vauhdikkaasti.

Sääli vain, että koeajopaikka on Sveitsi, joka on tunnettu paitsi mojovista sakoistaan, myös brutaalin tiheästä kameravalvonnasta. Siksikin on suorastaan käsittämätöntä, miten paljon tehokkaita ja kalliita autoja Sveitsissä myydään.

Kyse on siis muustakin kuin ostetun tavaran mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Kyse on omistamisesta – tai ainakin sen halusta. Ollaan asiakkuuden ja brändiyden ytimessä.

Kun AMG-mallisto on levinnyt kattamaan lähes kaikki Mercedeksen mallit, Mercedes on itsekin huomannut, että sen sporttibrändistä on tullut turhan yleistä kulutustavaraa. Brändiarvoa syövät väkisinkin myös nykyisin jopa nelisylinteriseksi kutistuneet moottorit, joita tarjotaan pienempien mallisarjojen keulalle.

Nelilitrainen V8 on pienestä iskutilavuudestaan huolimatta melkoinen voimapesä ja todella hieno moottori. AMG-perinteiden mukaisesti jokaisen moottorin kasaa alusta loppuun sama henkilö.

Siksi AMG panostaa myös omiin malleihinsa, joita ei siis edes saa perus-Mersuina. SLS AMG:n seuraajaksi tehty GT on tällainen, mutta etenkin neliovinen GT on jotain kokonaan uutta AMG-maailmassa.

Autojen muotoilu jakaa aina mielipiteitä. AMG GT 63 S on joistain kulmista linjakas neliovinen coupé, kun taas jostain kulmista se on vähän kuin pullukka sämpylä. Ongelmat ovat samat kuin CLS-Mercedeksen kanssa. Isosta autosta on vaikea tehdä kauttaaltaan linjakasta. AMG GT 63 S:llä on kuitenkin mittaa yli viisi metriä.

Auton tekniikka sen sijaan puhuttelee, eikä se todellakaan jätä kylmäksi. Pitkähkön keulan sisällä murahtelee nelilitrainen tuplaturbo-V8, sama moottori, joka vie muitakin AMG GT -malleja.

Kuten nykyään aina, kun alla on riittävän tehokas auto, on ajaminen äärettömän vaivatonta. Kuski tuntee moottorin käsittämättömän väännön näkymättömänä kätenä, joka työntää autoa eteenpäin kuin itsestään.

Auto tekee itse asiassa aika paljon itse. Toki kuljettajan on edelleen ohjattava, ja siihen kokeiltavana on myös melkoinen valikoima erilaisia ajotiloja.

” Auto tuntuu reagoivan koko ajan kaikkeen nopeasti muuttumatta yliäreäksi kivireeksi.

Ajetaan siis joko sukkasillaan, mukavasti, sporttisesti, erittäin sporttisesti – tai näitä kaikkia sopivasti sekoittaen. Kuski on maestro, joka ohjaa AMG:n järjestelmiä kuin kapellimestari orkesteriaan.

Ässänä hihassa AMG tarjoaa vielä villin driftaus-ajomoodin sekä tietysti vain radalle sopivan race-asetuksen.

Näiden lisäksi kuski voi vielä hienosäätää ajokokemusta ns. dynaamisten ajoasetusten avulla, jolloin käytössä ovat moodit: basic, advanced, pro ja master. Kuten olettaa sopii, ne viittaavat siihen, onko kuski oppipoika vaiko mestari. Kuulostaa monimutkaiselta, ja niin tavallaan onkin.

Kun auton ostajakunta on yhtä värikästä kuin sateenkaari, ja koska brändi ja asiakaskokemus ovat siis kaiken ytimessä, asiakkaan on hyvä saada omasta mielestään tästä autosta kaikki irti on – hän sitten täysin kädetön kuski tai Lewis Hamilton. Ja juuri tässä neliovinen AMG GT loistaa niin monen muun superauton tavoin; se saa heikommankin kuskin näyttämään hyvältä.

Eri vaihtoehtojen kokeilemisen jälkeen tavalliseen sport-asentoon on lopulta helpoin mieltyä. Meno on vakaata, ohjaus istuu hyvin käteen ja jousituksen säädöt ovat erinomainen kompromissi mukavuuden ja urheilullisuuden välillä. Auto tuntuu reagoivan koko ajan kaikkeen nopeasti muuttumatta yliäreäksi kivireeksi.

Ohjaamoa ei voi kehua urheilullisista mausteista huolimatta varsin urheilulliseksi. Isot näytöt tekevät kuskin työympäristöstä hyvin teknisen. Ohjaamon yksityiskohdissa on käytetty runsaasti hiilikuitua. Viimeistely ja laatuvaikutelma eivät jätä moitteen sanaa.Mikrokuidulla verhoiltu ratti istuu hyvin käteen. Ratin lavoilta voi osallistua myös itse näpäkästi vaihtavan 9-vaihteisen automaatin toimintaan.

Oman lisänsä ajamisen hauskuuteen tuo se, että takapyörät ohjaavat ja taka-akselilla on myös tasauspyörästön lukko. Näistä etenkin ensimainittu helpottaa selvästi elämää pitkähkön akselivälin kanssa niin parkkihalleissa kuin myös nopeissa mutkayhdistelmissä.

Pitkällä akselivälillä siunatut etumoottoriset autot pyrkivät puskemaan välillä, mutta neliovinen AMG GT klaaraa mutkat huomattavan hyvin. Pidon tunne on vahva niin keulassa kuin perässäkin. Tuulitunnelissa huippuunsa viritetty muoto ohjaa ilmaa juuri oikeisiin paikkoihin parhaan pidon löytämiseksi takapäähän, jottei peppu karkaa liian lennokkaaseen tanssiin. Kori ei myöskään niiaa, nyöki tai heilu juurikaan mihinkään suuntaan.

” Meno on urheilullista, mutta ei täysin urheiluautomaista.

Parhaassa kuosissaan eli koeajettuna versiona auton alla on astetta parempi ilmajousin varustettu AMG-alusta.

Meno on urheilullista, mutta ei täysin urheiluautomaista. Vastassa on tuttu ongelma, auton massa. Sitä on pitkälti yli kaksi tonnia. AMG on tehnyt upeaa työtä tuon massan häivyttämiseksi taka-alalle, mutta fysiikan lakeja eivät AMG:n insinööritkään pysty kumoamaan.

Kaiken kaikkiaan AMG GT 63 S on varsin vakuuttava laite. Se on hämmentävän nopea, mutta samalla se tarjoaa myös riittävät tilat ja perusmukavuuden normaaliin arkikäyttöön. Sen hinta tekee siitä myös riittävän eksklusiivisen, jotta omistaja voi tuntea tästäkin tiettyä mielihyvää.

Jos yhteen autoon on laittaa kolmesataatonnia, silloin tallissa on varmasti jo entuudestaan useampi menopeli. Eikö siis olisi fiksumpaa ostaa yksi riittävän urheilullinen auto ja toinen vielä aavistuksen mukavampi ja ennen kaikkea tilavampi auto niihin arkiajoihin?

Parhaimmillaan AMG GT 63 S on perästä katsottuna, linjat ovat eheän pyöreät.